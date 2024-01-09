حضور رییس کمیسیون عمران مجلس در فدراسیون هاکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون هاکی، محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رییسه فدراسیون هاکی و محمدیاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم تالش ، رضوانشهر و ماسال با حضور در فدراسیون هاکی با بهرام قدیمی رییس فدراسیون دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار قدیمی از حمایتهای دکتر رضایی بابت برگزاری اولین اردوی تیم ملی هاکی چمنی زیر ۲۱ سال آقایان از ۲۱ لغایت ۲۷ آذر در جهرم قدردانی کرد که با هماهنگی برگزاری اردوی دوم تیم ملی از ۳ لغایت ۹ بهمن ماه در همین شهرستان و اشاره دکتر رضایی به پتانسیل و علاقمندی بالای استان فارس به ویژه شهرستان جهرم به رشته هاکی، جهرم به عنوان مرکز کمپ تیم های ملی هاکی جنوب کشور معرفی شد.

در ادامه بهرام قدیمی از حمایت های دکتر محمدیاری نیز از تیم ملی هاکی آقایان در مسابقات جام جهانی و رایزنی با وزارت امور خارجه و سفارت ایران در آفریقای جنوبی که نقش بسزایی در کسب جایگاه سومی تیم در جهان داشت ، تقدیر و تشکر کرد.

در این جلسه علیرضا پاکدل رییس فدراسیون هندبال، اسلامی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان جهرم و شعبانپور مدیر مرکز کمپ تیم های ملی هاکی جنوب کشور نیز حضور داشتند.

دومین اردوی تیم ملی هاکی سالنی بانوان آمادگی جهت مسابقات انتخابی جام جهانی در آکادمی ملی المپیک به پایان رسید.

ضمن این که در اواسط اردوی تیم ملی بانوان نیز حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تمرینات بازیکنان ملی پوش بازدید کرد.