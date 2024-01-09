نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس در شبستر مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری، فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان شبستر عصر سه شنبه به خبرنگاران گفت: از بین کاندیداهای ثبت نامی از حوزه انتخابیه شهرستان شبستر ۲۷ نفر از کاندیداهای انتخابات تائید صلاحیت شورای نظارت را کسب نموده‌اند که ۲۶ نفر آقا و یک نفر خانم می‌باشند همچنین ۱۹ نفر عدم تائید شورای محترم نظارت ۶ نفر عدم احراز، ۳ نفر عدم شرایط ثبت نام و ۳ نفر از ادامه انتخابات انصراف دادند.

مطهری افزود: کاندیداها در صورت اعتراض به نتایج شورای نظارت می‌توانند اعتراض خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه مجازی ستاد انتخابات ثبت نمایند.