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۱۹ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۵۴

فرماندار شبستر:

نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس در شبستر مشخص شد

نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس در شبستر مشخص شد

شبستر- فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان شبستر گفت: ۲۷ نفر از کاندیداهای انتخابات شبستر تائید صلاحیت شورای نظارت را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری، فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان شبستر عصر سه شنبه به خبرنگاران گفت: از بین کاندیداهای ثبت نامی از حوزه انتخابیه شهرستان شبستر ۲۷ نفر از کاندیداهای انتخابات تائید صلاحیت شورای نظارت را کسب نموده‌اند که ۲۶ نفر آقا و یک نفر خانم می‌باشند همچنین ۱۹ نفر عدم تائید شورای محترم نظارت ۶ نفر عدم احراز، ۳ نفر عدم شرایط ثبت نام و ۳ نفر از ادامه انتخابات انصراف دادند.

مطهری افزود: کاندیداها در صورت اعتراض به نتایج شورای نظارت می‌توانند اعتراض خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه مجازی ستاد انتخابات ثبت نمایند.

کد مطلب 5990260

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