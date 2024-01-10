امامزاده علی ابن باقر (ع) متعلق به همه شیعیان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر سید ظهیر الحسن نقوی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نخستین کنگره بین المللی حضرت علی بن باقر (ع) که در مشهد اردهال کاشان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از اهداف برگزاری این کنگره با حوزه جغرافیایی بین المللی این است که این شخصیت بزرگوار را به همه مردم معرفی کند.

وی با اشاره به اینکه حضرت علی بن باقر (ع) متعلق به همه شیعیان جهان است، ابراز داشت: شخصیت بزرگوار آن حضرت به گونه‌ای است که لزوم شناساندن ایشان یک اصل واجب است.

این مبلغ پاکستانی اهل کالیفرنیا با اشاره به اینکه برای حضور در این کنگره دیگر برنامه‌های خود به خصوص سفر به کربلا را به تعویق انداخته است، تصریح کرد: حضرت علی بن باقر (ع) در سراسر دنیا گمنام است و این موضوع مسؤولیت ما را برای معرفی ایشان چند برابر کرده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک نگاه در داخل و یک نگاه در خارج به آن حضرت است، گفت: متأسفانه خیلی از گردشگران به خصوص گردشگران کشورهای مسلمان از وجود این شخصیت در کاشان اطلاع ندارند.

سیدظهیر تاکید کرد: باید ترتیبی اتخاذ شود تا مسافران و گردشگرانی که برای زیارت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) به ایران سفر می‌کنند به مشهد اردهال هم سفر کنند.

وی با اشاره به برخی از مراسم‌ها و آئین‌های مذهبی در ایام محرم و روز عاشورا خاطرنشان کرد: یکی از علما در عراق هنگام مقتل خوانی به یکباره مراسم را رها کرد و عازم کربلا شد چراکه ناگهان صدای هل من ناصر ینصرنی را شنید.

این مبلغ پاکستانی مقیم کالیفرنیا با اشاره به اینکه اگر نصف صحابه امامزاده علی بن باقر (ع) زمان کربلا بودند کسی حق جسارت به حضرت زینب (س) را نداشت، افزود: برگزاری مراسم قالیشویان افتخاری برای مردم منطقه است.