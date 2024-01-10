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۲۰ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۳۷

رییس کل دادگستری گلستان خبرداد؛

ساماندهی متکدیان و کودکان کار در گلستان

ساماندهی متکدیان و کودکان کار در گلستان

گرگان- رییس کل دادگستری گلستان از ساماندهی متکدیان و کودکان کار در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی در جلسه شورای استانی پیشگیری از جرم استان که با موضوع کودکان کار و تکدی گری برگزار شد از ساماندهی متکدیان و کودکان کار در گلستان خبر داد و اظهار کرد: همه دستگاه‌هایی که به نحوی در این حوزه مسؤولیت دارند باید به وظایف خود عمل کنند.

وی افزود: اقدامات قضائی و انتظامی در این حوزه زمانی اثربخش خواهد بود که متولیان اصلی این حوزه به وظایف قانونی خود عمل کنند و ترک فعل در این حوزه با هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست.

رئیس کل دادگستری گلستان به تلاش تازه دادگستری استان برای پیشگیری از موازی کاری‌ها و تجمیع اقدامات قضائی و حمایتی در این حوزه اشاره کرد و گفت: مجتمع شوق زندگی در حال راه اندازی است و همه دستگاه‌ها باید در قالب فعالیت‌های این مجتمع برای کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه در حوزه کودکان و زنان بسیج شوند.

وی افزود: موضوع کودکان بازمانده از تحصیل هم که قربانی آسیب‌های اجتماعی و بخشی هم در قالب کودکان کار ظهور پیدا می‌کند نیز از مواردی است که با اولویت در قالب مجتمع شوق زندگی دنبال می‌شود.

پنجمین جلسه استانی شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان با موضوع کودکان کار و تکدی گری امروز برگزار شد.

کد مطلب 5990798

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