به گزارش خبرنگار مهر، کلامالله صفری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اردبیل، با اشاره به اهمیت پروژه در فرآیند بازگشایی مدارس اظهار کرد: آموزش و پرورش استان اردبیل در پروژه مهر ۱۴۰۲ نیز موفق به تکرار موفقیتهای سال گذشته شد و توانست مقام سوم کشوری را به دست آورد.
وی تصریح کرد: تلاشهای انجام شده در قالب پروژه مهر سبب شد تا با وجود مشکل نیروی انسانی در تمام استانهای کشور، در استان اردبیل با کمترین چالش ممکن سال تحصیلی را آغاز کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با قدردانی از حمایتهای استانداری اردبیل از نهضت مدرسهسازی در استان گفت: با تلاشهای انجام شده مراحل پایانی آمادهسازی مجتمع بزرگ دارالفنون در حال انجام است و در هفتههای آتی یک مجموعه در خور تقدیم دانشآموزان اردبیل خواهد شد.
صفری با اشاره به تحول در حوزه فضای ورزشی دانشآموزی افزود: با تلاشهای انجام شده از آغاز دولت سیزدهم سرانه فضای ورزشی دانشآموزی از ۲۰ سانتیمتر مربع به ۵۰ سانتیمتر مربع رسیده که مجتمع آموزشی، ورزشی شهید سلیمانی یکی از این اقدامات است که به عنوان بزرگترین مجتمع ورزشی دانشآموزی در کشور شناخته میشود و این تلاشها تا رسیدن به حد استاندارد ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست دستورات جلسه شورای آموزش و پرورش استان توسط اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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