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۲۰ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۱۲

جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا - قطر

اعلام زمان تمرین پنجشنبه ایران / آغاز دیدار رسانه‌ها با ملی پوشان

اعلام زمان تمرین پنجشنبه ایران / آغاز دیدار رسانه‌ها با ملی پوشان

زمان برگزاری تمرین روز پنجشنبه تیم ملی فوتبال ایران در کشور قطر مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی فوتبال ایران جهت حضور مقتدرانه در جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا در کشور قطر در حالی پیگیری می‌شود که زمان برگزاری تمرین روز پنجشنبه ۲۱ دی ماه این تیم مشخص شد.

این تمرین از ساعت ۱۸:۳۰ در زمین چمن باشگاه الریان آغاز خواهد شد که ١۵ دقیقه ابتدایی آن برای حضور عکاسان و خبرنگاران آزاد است.

شایان ذکر است برنامه دیدارهای تیم ملی ایران در گروه C به شرح زیر است:

* ایران - فلسطین (۲۴ دی - ساعت ۲۱ - ورزشگاه اجوکیشن سیتی)

* ایران - هنگ کنگ (۲۹ دی - ساعت ۲۱ - ورزشگاه خلیفه)

* ایران - امارات (۳ بهمن - ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه اجوکیشن سیتی)

کد مطلب 5991341

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