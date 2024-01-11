به گزارش خبرنگار مهر، محمود مرادی‌نراقی ظهر پنجشنبه در همایش مشترک شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای استان مرکزی، بودجه شهرداری اراک را ۴۶ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: ۸۰۰ میلیارد ریال عوارض آلایندگی است که در وصول آن چالش وجود دارد.

وی ادامه داد: استان مرکزی با وجود تعدد صنایع باید درآمد بیشتری نسبت به استان خوزستان با هشت هزار میلیارد ریال درآمد در این بخش داشته باشد.

مرادی نراقی یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون ۵۰ تا ۵۵ درصد درآمد شهرداری‌های استان محقق شده است و بر اساس آمار کاهش درآمد به چالش شهرداری اراک است.

وی گفت: درآمد شهرداری اراک در سال جاری ۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که ۱۲ هزار میلیارد ریال آن به عنوان ارزش افزود توزیع شد.

پژوهش در حوزه شهری تقویت شود

عضو شورای عالی شوراهای اسلامی شهر استان مرکزی نیز گفت: افزایش تعامل وزارت کشور با شوراهای اسلامی موجب تسهیل و تسریع در حل مسائل و مشکلات می‌شود.

محمدکاظم شاکری ادامه داد: از ظرفیت استان مرکزی در بخش‌های مختلف کمتر استفاده شده و ضروری است اعضای شوراها و شهرداری‌ها ظرفیت‌های قانونی را در دستور کار قرار دهند.

عضو شورای عالی شوراهای اسلامی شهر و روستای استان مرکزی بیان کرد: پژوهش در حوزه شهری تقویت شود و طرح‌های مهم در این بستر مورد بررسی قرار گیرند.

وی تاکید کرد: با هزینه اعتبار تخصیصی در بخش بازآفرینی شهری، باید از بازگشت اعتبار این بخش جلوگیری شود.