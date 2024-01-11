به گزارش خبرنگار مهر، رامین الماسی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه اظهار کرد: متأسفانه از نظر احیا بافت فرسوده، جایگاه خوبی در کشور نداشتیم که با کارگروه تشکیل شده در استانداری و هماهنگی تمام دستگاههای اجرایی علیالخصوص معاونت عمرانی استانداری به رتبه ۱۷ در کشور رسیدهایم.
وی افزود: در این کارگروه مشوقهای ۱۹ گانه بافتهای فرسوده با مشوقهای بومی در استان تلفیق شد که این امر باعث رشد حدود پنج برابری در احیای بافت فرسوده در استان شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: اخیراً نیز با برگزاری جلسات با شهرداران دهگانه شهرستانها، محدودههای بافت مصوب و در راستای تسهیلگری در احیا بافت فرسوده، در کمیسیون ماده پنج نیز مشوقهای بومی به آنها اضافه شد.
الماسی با اشاره بهاینکه مشوقهای جدید و مناسبی برای احیای بافت فرسوده در نظر گرفتهایم، خاطرنشان کرد: امیدواریم با این مشوقها مردم نیز در بحث ساخت واحدهای خودمالکی پای کار بیایند که این امر نیازمند سهیم شدن بیشتر بانکها خواهد بود و انتظار داریم با تسهیلگری بانکها در امر اعطای تسهیلات، روند ساختوساز خودمالکی افزایشی بشود.
لازم بهذکر است، در این جلسه گزارش بنیاد مسکن در خصوص پروژههای نهضت ملی مسکن روستایی، گزارش سامانه نهضت ملی مسکن، گزارش عملکرد دستگاههای خدمات رسان (آبفا، برق، گاز…) در طرح نهضت ملی مسکن استان و گزارش پروژههای نهضت ملی استان ارائه شد.
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