مسمومیت ۲ نفر با گاز مونوکسیدکربن در اردبیل

سعید مهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ساعت 9:20 دقیقه امروز جمعه ۲۲ دی ماه طی تماس با اورژانس و به دنبال مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در یک منزل مسکونی در شهرستان اردبیل بلافاصله آمبولانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد.

وی خاطرنشان کرد: در این حادثه دو نفر به دلیل مسمومیت با مونوکسیدکربن پس از انجام اقدامات اولیه درمانی با آمبولانس فوریت های پزشکی به بیمارستان سبلان اردبیل منتقل شدند.

رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث اردبیل با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تاکنون فوتی نداشته است، تصریح کرد: به دلیل برودت هوا در چند روز اخیر نیاز به وسایل گرمایشی در استان افزایش یافته اما باید نکات ایمنی در استفاده از وسایل نیز فراموش نشود.

مهری با بیان اینکه سالانه شاهد حوادث مشابهی از این قبیل در اردبیل هستیم، افزود: به همشهریان توصیه می کنیم در استفاده از وسایل گرمازا به ویژه در محیط های بسته دستورالعمل های ایمنی را به درستی رعایت کنند.