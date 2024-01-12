به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی زاده در خطبه های نماز جمعه شهرستان بندرعباس اظهار داشت: ماه رجب، ماه رحمت الهی، ماه ریزش گناهان و دالان ورود به ماه خدا رمضان است.

وی با توصیه به مردم درباره اهمیت ماه رجب افزود: در این ماه به ریسمان الهی چنگ بزنید زیرا که این ماه حبل الهی است و عبادت و استغفار را ترک نکنید و از خدا طلب مغفرت و آمرزش کنید.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان به دیدار مردم قم با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: تاکید مقام معظم رهبری بر مردم بود و مردم را مرکز ثقل اقتدار نظام و جلب رضایت آنها را موجب قوت ایران اسلامی عنوان کردند.

حجت‌الاسلام عبادی زاده عنوان کرد: دشمن در تبلیغات خود مسائل مهم را کوچک جلوه می دهد و بعد از اینکه مردم بی اهمیت شدند، آن را برای مردم بزرگنمایی می کند تا بتواند با این سیاست نقشه های خود را عملیاتی کند.

وی با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات پشتوانه قدرت نظام اسلامی است، اضافه کرد: مایوس و ناامید کردن مردم و به دنبال آن ترس مردم از آینده بویژه نسل جوان و نابودی حلقه اتصال نظام و مردم از برنامه های راهبردی دشمن است.

خطیب جمعه بندرعباس ادامه داد: دشمن می خواهد با هیمنه پوشالی و دروغین خود مردم را فریب دهد تا بر آنها حکومت کند چنانچه در برخی از کشورها با همین سیاست توانسته است آنها را مطیع خود کند و ابزار دست استکبار جهانی شده اند.

حجت‌الاسلام عبادی زاده گفت: بی اعتمادی، بی اعتقادی، حمله به باورها و ایجاد دو قطبی در میان مردم از دیگر نقشه های استکبار برای سیطره بویژه در ایران است.

وی با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات در ایران هستیم، تاکید کرد: ۲۲ بهمن مانور عظمت ملت ایران و آرمان های انقلاب است که حضور قدرتمند در یوم الله دهه فجر مقدمه انتخابات پر شور خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با بیان اینکه توپخانه دشمن روی مردم افزایش یافته است خاطرنشان کرد: با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن و صحنه انتخابات، تمام توطئه دشمنان از بین می رود و انقلاب در مسیر خود با اقتدار پیش خواهد رفت.

حجت‌الاسلام عبادی زاده ضمن تبریک ولادت حضرت امام باقر (ع) گفت: آن کسانی که می خواهند در مسیر خدا باشند توسل به آن حضرت داشته باشند چرا که او گنجینه بزرگی از معرفت به خدا است.

وی در ادامه به شهادت امام هادی (ع) اشاره کرد و افزود: بزرگترین ماموریت امام هادی (ع) نفی حکومت طاغوت بود و تقویت پایگاه های مردمی و جامعه را برای غیبت صغری امام عصر (عج) آماده کرد.