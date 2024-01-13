حل مشکل انتخاباتی شطرنج با یک انتصاب/ فدراسیون صاحب دبیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، به فاصله حدود یک ماه پس از انتصاب شادی پریدر به عنوان سرپرست جدید فدراسیون شطرنج، سرپرست دبیری این فدراسیون هم مشخص و معرفی شد.

بر این اساس «کاظم دستگردی» با پینشهاد فدراسیون و تایید وزارت ورزش به عنوان سرپرست دبیری شطرنج منصوب شد. با این انتصاب یکی از چالش های جدی فدراسیون شطرنج برای انتخابات که حتی منجر به ابطال نام نویسی از کاندیداها شد، برطرف شده است.

شادی پریدر در حالی یک ماه پیش متصدی فدراسیون شطرنج شد که این فدراسیون وارد پروسه نام نویسی از کاندیداها شده بود اما بدون دبیر و همین مسئله باعث لغو ادامه این پروسه شد.

فدراسیون شطرنج ماه ها با مشکل دبیر مواجه بود. مجتبی دانشور آخرین فردی بود که متصدی سرپرستی فدراسیون شطرنج شد. وی اسفند سال گذشته با حکم حسن تامینی رییس وقت فدراسیون به عنوان سرپرست دبیری شطرنج منصوب شد اما او اردیبهشت امسال در انتخابات هیات شطرنج استان تهران پیروز شد و آغاز ریاست در این هیات، وی را وارد پروسه غیرقانونی دوشغله‌ها کرد، بدتر اینکه دانشور بازنشسته بود و از این حیث مجاز به ادامه همکاری نبود.

با همه اینها طی ماه‌های اخیر تصمیمی برای سروسامان دادن به پست مهم و اجرایی دبیر در فدراسیون شطرنج اتخاذ نشد. نه خبری از ابقای دانشور با حل و فصل موانع قانونی‌اش شد و نه انتخاب گزینه جدید.

با این شرایط نام نویسی از کاندیداهای فدراسیون شطرنج از ۲۷ آذر آغاز شد در حالیکه مجتبی دانشور سرپرست دبیری خارج از کشور بود و اصلاً حضور نداشت که بخواهد به صورت حتی غیرقانونی روی روند انتخابات نظارت داشته باشد.

همین مسئله باعث شد یک هفته پس از آغاز ثبت نام کاندیداها، وزارت ورزش تصمیم به تعویق این پروسه بگیرد.

حالا با انتخاب کاظم دستگردی به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون شطرنج، نه تنها مهمترین پست اجرایی این فدراسیون صاحب مسئول شد بلکه مانع موجود برای آغاز پروسه انتخاباتی هم برداشته شد.

فدراسیون شطرنج از خرداد گذشته بدون رییس است. حسن تامینی ۱۲ خرداد و در حالیکه دو سال از مدت زمان ریاست قانونی اش در شطرنج باقی مانده بود تصمیم به استعفا گرفت. بعد از آن شهرام عظیمی ۲۳ خرداد به عنوان سرپرست فدراسیون منصوب شد و حالا هم شادی پریدر متصدی این فدراسیون است، کسی که در دوره حسن تامینی نایب رییس فدراسیون بود اما چند روز پس از آغاز سرپرستی شهرام عظیمی و به بهانه اتمام قرارداد از نایب رییسی فدراسیون کنار گذاشته شد.