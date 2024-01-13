شهدای کرمان مطابق همان شهدایی هستند که برای ایران جانفشانی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سیپان کشچیان اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران صبح شنبه در دیدار با استاندار اصفهان و هیأت همراه گفت: حضور شما در آرامستان ارامنه و کلیسای وانک باعث شادی و خوشحالی ما است‌.

وی ادامه داد: در شرایطی به سر می‌بریم که همه دنیا در جنگ، ستم، نابرابری و ناعدالتی می سوزد اما ما در ایران هر روزمان را در آرامش و امنیت می‌گذرانیم.

اسقف اعظم ارامنه اصفهان عنوان کرد: در ماه‌های اخیر نژاد کشی، قتل، جنایت و کشتار مردم فلسطین و غزه همه آزادگان جهان را آزار داد.

وی اظهار کرد: ما نه تنها وظیفه داریم در کنار نظام عزیز جمهوری اسلامی ایران از مقاومت مردم غزه دفاع کنیم بلکه بعنوان افرادی که چند ماه گذشته همین ناامنی را در ارمنستان احساس کردیم وظیفه داریم در برابر ظلم و کشتار مردم مخالفت کنیم.

اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران گفت: متأسفانه دولت‌های استکباری که در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دائماً فعالیت می‌کنند نه تنها هدف دارند آرامش را در جهان از بین ببرند که در تلاش هستند کشور عزیز ما ایران را نیز درگیر اینگونه مسائل کنند که مصداق آن نیز جنایت دلخراش کرمان بود.

وی ادامه داد: اما باعث خوشبختی است که هر چقدر کید و مکر دشمنان بیشتر می‌شود در مقابل وحدت و یکپارچگی مردم حول محور نظام جمهوری اسلامی بیشتر می‌شود.

اسقف اعظم ارامنه در اصفهان بیان کرد: امیدوارم با دعاهایی که امروز به صورت متحد در یادمان شهدای ارامنه انجام دادیم صلح و آرامش در جهان برپا شود و دیگر شاهد این خشونت‌ها نباشیم.

وی اظهار کرد: شهدای کرمان و غزه غیر نظامی هستند اما ارزش این عزیزان مطابق همان شهدایی است که برای کشور جانفشانی می‌کنند.

اسقف اعظم ارامنه ضمن قدردانی از مدیریت استان در آماده کردن فضایی برای مراسم‌های ارامنه، گفت: از همه نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی و شورای تأمین استان تشکر می‌کنم که تدابیر لازم را برای برگزاری جشن میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) در اصفهان فراهم کردند.