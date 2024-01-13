حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین صغیرا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ماه رجب یکی از ماه‌های بسیار پر برکت و با اهمیت در اسلام است، اظهار کرد: رجب یکی از ماه‌های حرام در سال قمری است که در این ماه‌های حرام برخی دستورات ویژه توسط پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار به انسان‌ها داده شده است.

این کارشناس مذهبی در چهارمحال و بختیاری افزود: در ماه‌های حرام ثواب هر عمل صحیح و نیکو چند برابر محاسبه می‌شود البته نکته مهم این است که انسان‌ها باید حرمت ماه‌های حرام در سال قمری را حفظ کنند.

وی با اشاره به اینکه ماه رجب نسبت به سایر ماه‌های حرام خصوصیت بسیار ویژه‌تری دارد، ادامه داد: ماه رجب در حقیقت ماه ولایت امیرالمومنین (ع) است و در این ماه انسان با کسب معرفت، علم و شناخت نسبت به امام معصوم به ویژه حضرت علی (ع) وارد ماه شعبان می‌شود.

حجت‌الاسلام صغیرا عنوان کرد: ماه شعبان ماه پیامبر اکرم (ص) است که انسان‌ها با گذر از این ماه وارد ماه رمضان یا ماه خدا می‌شوند، درحقیقت ماه رجب مقدمه‌ای برای شناخت پیامبر اکرم (ص) در ماه شعبان است و ماه شعبان نیز مقدمه نشاخت خداوند در ماه رمضان محسوب می‌شود.

این کارشناس مذهبی در چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: ماه‌های رجب و شعبان به شکلی قرار گرفته‌اند که انسان‌ها لایق ورود به ماه رمضان و بهره‌مندی از عبادات این ماه شوند.

وی با اشاره به شب جمعه اول ماه رجب، تصریح کرد: این شب با عنوان "لیله الرغائب" شناخته می‎‌شود و روایات بسیاری نیز درخصوص آن وجود دارد، در قرآن کریم نیز به این موضوع اشاره شده است که خداوند متعال برای اینکه مردم را به سمت خود سوق دهد شرایطی ویژه و خاص برای آن‌ها درنظر می‌گیرد که انسان‌ها بتوانند در این شرایط با خداوند تعالی در ارتباط باشند و درواقع مسیر رسیدن به پروردگار عالم را بهتر طی کنند؛ یکی از این شرایط ویژه ماه رجب و شب جمعه اول این ماه است.

حجت‌الاسلام صغیرا یادآور شد: در روایات پیامبر اکرم (ص) همچنین امیرالمومنین (ع) و اهل بیت (ع) ذکر شده که لیله‌الرغائب شبی است که خداوند تعالی آن را برای بشر قرار داده تا انسان‌هایی که لایق درگاه خداوند هستند تلاش کنند به سمت ثواب و هدفی که خداوند برای آن‌ها درنظر گرفته حرکت کنند.

لیله‌الرغایب را نباید با شب آرزوها یکسان دانست

این کارشناس مذهبی در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه برخی افراد شب لیله‌الرغایب را به اشتباه با عنوان شب آرزوها تعبیر می‌کنند، گفت: آیت‌الله جوادی آملی در سخنان خود به این موضوع اشاره دارند که "لیله‌الرغایب را نباید با شب آرزوها یکسان دانست" چراکه در لیله‌الرغایب خداوند متعال زمینه را برای تمام کسانی که رغبت و میل پیدا کرده و به سمت خدا حرکت کنند آماده کرده و درحقیقت در این شب دریچه‌های رحمت خداوند به سمت بندگان گشوده شده است.

وی با تاکید بر اینکه لیله‌الرغائب شب آرزوها نیست، افزود: انسان‌ها همیشه میل و آرزو دارند اما آنچه که در لیله‌الرغائب معنا و مقصود است حرکت انسان به سمت خداوند، عبادت، بندگی، بخشش و… است.

حجت‌الاسلام صغیرا ادامه داد: شیخ عباس قمی در مفاتیح‌الجنان به این موضوع اشاره کرده‌اند که در شب لیله‌الرغائب افراد می‌توانند نماز ویژه‌ای را بخوانند و خواندن این نماز ثواب بالایی دارد، در این نماز که دو رکعت است فرد باید در هر رکعت یک مرتبه سوره حمد، سه مرتبه سوره قدر و ۱۲ مرتبه نیز سوره توحید را بخواند بعد از اتمام نماز نیز باید ۷۰ مرتبه صلوات مخصوص اهل‌بیت عصمت و طهارت گفته شود پس از آن فرد به سجده رفته و باید برخی دعاهای ویژه سجده را قرائت کند که این ادعیه نیز در مفاتیج‌الجنان وجود دارد.

این کارشناس مذهبی در چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بر اساس نظر فقها به جز نماز ذکر شده سایر اعمال شب لیله‌الرغائب مربوط به اهل تسنن است و روایت‌های موجود درخصوص آن‌ها نیز صحیح نیست، البته فقهای شیعه ذکر کرده‌اند اگر افراد قصد دارند اعمال شب لیله‌الرغائب را که در مفاتیح‌الجنان یا سایر کتب وجود دارد به جا آورند باید به قصد رجا، امید، کسب عنایت خداوند و ثواب باشد.

وی اضافه کرد: بهترین عمل در ماه رجب و شب لیله‌الرغائب صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) است که انسان می‌تواند به نیت تعجیل در فرج امام زمان (عج)، برآورده شدن حاجات و رفع مشلات بفرستد البته دعاهایی نیز ذکر شده که افراد می‌توانند در روز و شب‌های ماه رجب قرائت کنند.

بهترین عمل در شب لیله‌الرغائب طلب بندگی است

این کارشناس مذهبی در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بهترین عمل در شب لیله‌الرغائب طلب بندگی و بخشش از خداوند متعال همچنین کسب معرفت اهل بیت (ع) و شناخت امام معصوم (ع) است که انسان‌ها بتوانند با این شناخت وارد ماه پیامبر اکرم (ص) و ماه رمضان یعنی ماه خدا شوند.

حجت‌الاسلام صغیرا یادآور شد: روزه گرفتن در ماه رجب ثواب بسیار بالایی دارد و سفارشات زیادی نیز در این خصوص وجود دارد؛ پنجشنبه‌ای که به لیله‌الرغائب منتهی می‌شود نیز یکی از روزهایی است که گرفتن روزه در آن پاداش بسیاری برای فرد به همراه دارد و براساس روایات نیز فرشتگان در عرش فریاد می‌زنند خداوندا برای این بنده که در این روز روزه گرفته چه پاداشی درنظر گرفته‌ای؟ و خداوند متعال می‌فرمایند "از خزینه رحمت خودم به او می‌بخشم".

وی بیان کرد: بنابراین فرد روزه‌دار در پنج‌شنبه منتهی به شب لیله‌الرغائب به اندازه‌ای نزد پروردگار محبوب است که فرشتگان نیز برای او دعا می‌کنند و خداوند متعال به صورت خاص و ویژه این فرد را مورد رحمت و عنایت خود قرار می‌دهد.

این کارشناس مذهبی در چهارمحال و بختیاری با اشاره به سخنی از آیت‌الله جوادی آملی، خاطرنشان کرد: ایشان به این موضوع اشاره می‌کنند که "در لیله‌الرغائب دعا کنید که خدای تعالی شما را در زمره خاصان درگاه خود قرار دهد" بهرحال انسان نیازمند برخی ظواهر است و جنات، الطاف و نعمت‌های ظاهری خداوند را طلب می‌کند اما آن چیزی که برای یک انسان متدین، متقی و اهل کمال اهمیت دارد این است که در شب لیله‌الرغائب خداوند و رضایت پروردگار را طلب کند.