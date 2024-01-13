پایش شبانه در ورامین/۳ واحد آلاینده ذوب پلاستیک اخطار گرفتند

محمد فریدی در گفت وگو با خبرنگار مهر، از اجرای گشت و پایش شبانه در ورامین خبر داد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ورامین گفت: در گشت و پایش شبانه کارشناسان این اداره، سه واحد ذوب پلاستیک و گرانول واقع در منطقه امام زاده طاهر که از طریق انتشار دود سبب آلایندگی شدید هوا شده بودند، اخطاریه محیط زیستی دریافت کردند.

فریدی ضمن اشاره به اجرای گشت و پایش مستمر در حوزه استحفاظی این شهرستان، اظهار داشت: همچنین در گشت و پایش های انجام شده چند مورد پسماندسوزی و ضایعات سوزی نیز در سطح این شهرستان مشاهده و اطفا شد.