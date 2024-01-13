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۲۳ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۲۷

در پی وزش باد شدید؛

هواشناسی خراسان رضوی هشدار سطح زرد صادر کرد

هواشناسی خراسان رضوی هشدار سطح زرد صادر کرد

مشهد- هواشناسی خراسان رضوی در پی شدت وزش باد در سطح این استان هشدار زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هشدار شماره ۷۲ اداره کل هواشناسی خراسان رضوی که روز شنبه صادر شد آمده است: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز به تدریج تا دوشنبه با توجه به تغییر فشار هوا در سطح استان خراسان رضوی انتظار می‌رود به تناوب، شدت وزش باد در سطح استان به ویژه نواحی بادخیز شدید همراه با گرد و خاک گاهی طوفان گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت باشد.

بر اساس این اطلاعیه طی این مدت با عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو باید شاهد افزایش ابرناکی و وقوع بارش باران و برف در برخی از نقاط به خصوص شمال غرب استان باشیم.

این اطلاعیه در توصیف این سامانه جوی که از امروز تا روز دوشنبه ادامه دارد آورده است: وقوع بارش به شکل باران و برف، تشکیل مه، کاهش میدان دید با احتمال اختلال در سیستم حمل و نقل استان از دیگر موارد توصیف شده این هشدار است.

در این اطلاعیه تمهیدات لازم در خصوص جلوگیری از خسارات ناشی از شدت وزش باد و همچنین جلوگیری از صعود به ارتفاعات و عملیات کوهنوردی توصیه شده است.

کد مطلب 5993099

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      42 2
      پاسخ
      درود بر هواشناسی که فقط گرد وغبار رو درست تشخیص میده برف و بارون رو نمیدنم از کجا در میاره؟
      • tesla IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
        3 0
        دقیقا🤣🤣
      • IR ۲۲:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
        9 0
        واقعاراست گفتی ماکه برف وبارون ندیدیم
    • حمید IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      4 1
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      خدا کنه ی برف سنگین بیاد مثله برف سال86 عجب برفی اومد مثل اون برف دیگه ندیدم😔
      • محمد IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
        3 0
        فقط بیاره هرچی آمد بارون یا برف خوش امد برف سال ۸۶پیش کش تمام سدها خشک شده دریاچه بزنگان سرخس سد دوستی سد طرق سد فریمان
    • حسینی IR ۲۲:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      3 1
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      واقعاراست گفتی برف وبارون ازکجامیارن
    • AE ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      3 0
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      خواھشن این ابری کہ میگین بارور بکنید دروغ بس نیست
    • IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      3 0
      پاسخ
      خدا که همین جور باشه . خدا یا برف و بارون ببار پوسیدیم

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