هواشناسی خراسان رضوی هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در هشدار شماره ۷۲ اداره کل هواشناسی خراسان رضوی که روز شنبه صادر شد آمده است: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز به تدریج تا دوشنبه با توجه به تغییر فشار هوا در سطح استان خراسان رضوی انتظار می‌رود به تناوب، شدت وزش باد در سطح استان به ویژه نواحی بادخیز شدید همراه با گرد و خاک گاهی طوفان گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت باشد.

بر اساس این اطلاعیه طی این مدت با عبور امواج ناپایدار تراز میانی جو باید شاهد افزایش ابرناکی و وقوع بارش باران و برف در برخی از نقاط به خصوص شمال غرب استان باشیم.

این اطلاعیه در توصیف این سامانه جوی که از امروز تا روز دوشنبه ادامه دارد آورده است: وقوع بارش به شکل باران و برف، تشکیل مه، کاهش میدان دید با احتمال اختلال در سیستم حمل و نقل استان از دیگر موارد توصیف شده این هشدار است.

در این اطلاعیه تمهیدات لازم در خصوص جلوگیری از خسارات ناشی از شدت وزش باد و همچنین جلوگیری از صعود به ارتفاعات و عملیات کوهنوردی توصیه شده است.