به گزارش خبرنگار مهر، محمود مشکی عصر شنبه در جلسه کمیته استانی مربوط به نخستین دوره مسابقات شایستگیمحور و دومین دوره جشنواره مهارتهای هنری استان اردبیل، با بیان اهمیت برگزاری جشنوارهها و مسابقات در هنرستانهای فنی و حرفهای و کار و دانش، از تصویب برنامههای یاد شده در کمیته آموزشی و پرورشی خبر داد.
وی اظهار کرد: توجه به آموزشهای فنی و حرفهای و کار و دانش با عنایت به گرایش وسیع دانشآموزان به هنرستانها، یکی از اهداف اصلی آموزش متوسطه استان است.
رستمی معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز با ارائه گزارشی از وضعیت تجهیزات هنرستانها، نسبت به برگزاری شایسته چنین جشنوارهها و مسابقات در هنرستانها اعلام آمادگی کرده و خواستار برنامهریزی ویژه در این راستا شد.
همچنین پیرقلی رییس اداره آموزشهای فنی و حرفهای و کار و دانش با رونمایی از پوستر هر ۲ رویداد، به بیان جزییاتی از نحوه برگزاری نخستین دوره مسابقات شایستگیمحور و دومین دوره جشنواره مهارتهای هنری مطابق با شیوهنامههای تدوین شده، پرداخت.
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