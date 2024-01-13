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۲۳ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۰۲

معاون آموزش و پرورش اردبیل:

توجه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هدف اصلی آموزش و پرورش است

توجه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای هدف اصلی آموزش و پرورش است

اردبیل- معاون متوسطه آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: توجه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش با عنایت به گرایش وسیع دانش‌آموزان به هنرستان‌ها، یکی از اهداف اصلی آموزش متوسطه استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مشکی عصر شنبه در جلسه کمیته استانی مربوط به نخستین دوره مسابقات شایستگی‌محور و دومین دوره جشنواره مهارت‌های هنری استان اردبیل، با بیان اهمیت برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش، از تصویب برنامه‌های یاد شده در کمیته آموزشی و پرورشی خبر داد.

وی اظهار کرد: توجه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش با عنایت به گرایش وسیع دانش‌آموزان به هنرستان‌ها، یکی از اهداف اصلی آموزش متوسطه استان است.

رستمی معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز با ارائه گزارشی از وضعیت تجهیزات هنرستان‌ها، نسبت به برگزاری شایسته چنین جشنواره‌ها و مسابقات در هنرستان‌ها اعلام آمادگی کرده و خواستار برنامه‌ریزی ویژه در این راستا شد.

همچنین پیرقلی رییس اداره آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش با رونمایی از پوستر هر ۲ رویداد، به بیان جزییاتی از نحوه برگزاری نخستین دوره مسابقات شایستگی‌محور و دومین دوره جشنواره مهارت‌های هنری مطابق با شیوه‌نامه‌های تدوین شده، پرداخت.

کد مطلب 5993355

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