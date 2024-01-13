به گزارش خبرنگار مهر، محمود مشکی عصر شنبه در جلسه کمیته استانی مربوط به نخستین دوره مسابقات شایستگی‌محور و دومین دوره جشنواره مهارت‌های هنری استان اردبیل، با بیان اهمیت برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش، از تصویب برنامه‌های یاد شده در کمیته آموزشی و پرورشی خبر داد.

وی اظهار کرد: توجه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش با عنایت به گرایش وسیع دانش‌آموزان به هنرستان‌ها، یکی از اهداف اصلی آموزش متوسطه استان است.

رستمی معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز با ارائه گزارشی از وضعیت تجهیزات هنرستان‌ها، نسبت به برگزاری شایسته چنین جشنواره‌ها و مسابقات در هنرستان‌ها اعلام آمادگی کرده و خواستار برنامه‌ریزی ویژه در این راستا شد.

همچنین پیرقلی رییس اداره آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش با رونمایی از پوستر هر ۲ رویداد، به بیان جزییاتی از نحوه برگزاری نخستین دوره مسابقات شایستگی‌محور و دومین دوره جشنواره مهارت‌های هنری مطابق با شیوه‌نامه‌های تدوین شده، پرداخت.