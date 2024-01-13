آغاز عملیات اجرایی فاز اول کمربندی«قلعه نو»به طول ۲.۵ کیلومتر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باب الحوائجی ظهر شنبه با سفر به بخش قلعه نو و بازدید از محدوده احداث کمربندی این شهر در مسیر محور پر تردد ری ورامین که با حضور بشارت معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و اسحاقی بخشدار قلعه نو انجام شد، در جمع خبرنگاران از آغاز اجرای فاز اول این پروژه به طول ۲/۵ کیلومتر پس از تأمین اعتبارات لازم و اتمام فاز مطالعاتی و طراحی پروژه خبر داد.

فرماندار ویژه شهرری با اشاره به انجام اقدامات مقدماتی اجرای پروژه توسط مجموعه فرمانداری ری گفت: با توجه به حجم تردد بالای خودروها در محور ری ورامین و ایجاد ترافیک‌های سنگین در محدوده شهر قلعه نو یکی از مطالبات اصلی اهالی منطقه، احداث مسیر کمربندی بوده و با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته در حال حاضر این پروژه در فاز مطالعاتی است و پس از آن فازهای طراحی و اجرا آغاز خواهد شد.

باب الحوائجی ادامه داد: این پروژه توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و نظارت و حمایت فرمانداری ویژه شهرستان ری اجرا خواهد شد که در همین راستا مقرر شد در فاز اول مسیر کمربندی به طول ۲/۵ کیلومتر اجرایی و زیر بار ترافیک قرار بگیرد.

وی افزود: با اتمام فازهای مطالعاتی و طراحی و در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز اقدامات لازم جهت تصویب طرح و اخذ مجوز ماده ۲۳ برای تخصیص بودجه طرح از اعتبارات ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی و منابع حاصل از ارزش افزوده فرمانداری ویژه شهرستان ری صورت خواهد پذیرفت.

فرماندار ویژه شهرری در پایان گفت: اجرای طرح کمربندی شهر قلعه نو یکی از مطالبات اصلی و دیرینه اهالی شریف منطقه می‌باشد که در صورت اجرا شهروندان شهرهای شهرری، قلعه نو، قرچک و ورامین از مزایای آن بهره مند خواهند شد. اجرای این طرح سهم بسزایی در کاهش ترافیک، مصرف سوخت و آلایندگی هوا خواهد داشت که انشاالله با تلاش و همت کلیه دستگاه‌های متولی به زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی این پروژه باشیم‌.