زور چین به تاجیکستان نرسید/اولین تساوی بدون گل جام هجدهم رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال چین و تاجیکستان در دومین بازی گروه A از ساعت ۱۸ امروز شنبه ۲۳ دی ماه در ورزشگاه عبدالله بن خلیفه و با قضاوت محمد الهویش به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در این دیدار وحدت حنانوف بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس و منوچهر صفروف بازیکن سابق سرخ پوشان تهرانی در ترکیب تاجیکستان حضور داشتند.

شروع خوب تاجیکستانی‌ها در نیمه اول

بازیکنان تیم ملی فوتبال تاجیکستان بازی را خیلی خوب آغاز کردند و از همان دقایق ابتدایی بازی تیم چین را تحت فشار قرار دادند تا بتوانند به گل برسند اما دفاع چین اجازه این کار را به تاجیکستانی‌ها نداد.

فرصت سوزی تاجیکی‌ها با درخشش دروازه‌بان چین

در دقیقه ۱۵ بازی فرصت بسیار خوبی برای تاجیکستانی‌ها به دست آمد اما سایروف توپ را با بی دقتی به بیرون زد تا بهترین موقعیت تاجیکستانی‌ها در این بازی از دست برود.

در ادامه حملات بازیکنان تیم ملی تاجیکستان به روی دروازه چین در دقیقه ۲۴ جلیلوف از پشت محوطه جریمه شوت زیبایی را روانه دروازه چینی‌ها کرد که دروازه‌بان این تیم عکس العمل فوق العاده ای را از خود نشان داد و مانع گلزنی تاجیک‌ها شد.

تیم ملی تاجیکستان که تیم برتر میدان بودند تمام تلاش خود را کردند تا به گل برتری برسند. روی این تلاش تاجیک‌ها در دقیقه ۳۱ باز یکنان این تیم صاحب موقعیت دیگری شدند که دروازه‌بان آماده چین تاجیک‌ها را ناکام گذاشت.

فرصت‌های اندک چینی‌ها که سوخت

چینی‌ها هم که می‌خواستند اولین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا را با پیروزی پشت سر بگذارند حملات زیادی را روی دروازه تاجیکستان پی ریزی کردند که ثمری برای چشم بادامی‌ها نداشت.

در ادامه قرمز پوشان چین صاحب یک موقعیت فوق العاده شدند که منوچهر صفروف بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس خود را مقابل توپ قرار داد تا مانع گلزنی چینی‌ها شد تا این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی پیگیری شود و به پایان برسد.

تلاش ادامه دار بی حاصل تاجیک‌ها در نیمه دوم

تیم ملی فوتبال تاجیکستان بازی را همانند نیمه اول طوفانی آغاز کرد و موقعیت‌های بسیار زیادی را روی دروازه چین خلق کرد اما با بی دقتی بازیکنان خود راه به جایی نبرد و نتوانست از فرصت‌های خود به خوبی استفاده کند و به گل برسد. در ادامه هم هرچه زدند به در بسته خورد تا همچنان در حسرت به ثمر رسیدن گل بمانند.

گلی که آفساید اعلام شد

تیم ملی فوتبال چین پس از تعویض‌های تاکتیکی از زیر فشار حملات تاجیکستان خارج شد و برای رسیدن به گل برتری تلاش کرد که در دقیقه ۸۱ به خواسته اش هم رسید اما کمک داور ویدئویی به کمک تاجیکستان آمد و این گل مردود شد تا اولین تساوی بدون گل جام هجدهم رقم بخورد.