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۲۳ دی ۱۴۰۲، ۲۰:۰۹

آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اعلام کرد؛

غیر حضوری شدن برخی مدارس آذربایجان شرقی در روز یکشنبه

غیر حضوری شدن برخی مدارس آذربایجان شرقی در روز یکشنبه

تبریز-اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در پی بارش برف در شهرستان‌های استان اطلاعیه‌ای در خصوص تعطیلی مدارس صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این اطلاعیه، با توجه به بارش برف و کولاک، لغزندگی سطح معابر و نامناسب بودن وضعیت تردد، مدارس شهری و روستایی خاروانا، ورزقان، اسکو، صوفیان در بخش رودقات، اسکو دهستان گنبرف و سهند، هوراند و هریس، در تمام مقاطع تحصیلی و خداآفرین بخش منجوان در مقطع ابتدایی غیر حضوری است.

کد مطلب 5993540

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    نظرات

    • Aylin IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      6 1
      پاسخ
      خیلی بد چون فقط ابتدایی ها تعطیل میشن و خواهشن همه رو تعطیل کنید چوم واقعا انصاف نیست!!
    • IR ۲۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
      10 3
      پاسخ
      چرا تعطیل نکردین
    • AE ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      14 2
      پاسخ
      اسکو و سهند برفشون کجا بود لغزندگی جاده ومعابرکجابود
    • اهری IR ۰۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
      9 2
      پاسخ
      اهر را هم مدارس و هم دانشگاه‌ها تعطیل گفتند.

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