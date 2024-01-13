غیر حضوری شدن برخی مدارس آذربایجان شرقی در روز یکشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این اطلاعیه، با توجه به بارش برف و کولاک، لغزندگی سطح معابر و نامناسب بودن وضعیت تردد، مدارس شهری و روستایی خاروانا، ورزقان، اسکو، صوفیان در بخش رودقات، اسکو دهستان گنبرف و سهند، هوراند و هریس، در تمام مقاطع تحصیلی و خداآفرین بخش منجوان در مقطع ابتدایی غیر حضوری است.