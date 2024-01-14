ساخت فیلم واقعیت مجازی در تبریز به زودی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام محمدی شامگاه شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به ساخت و تولید فیلم سینمایی واقعیت مجازی که بزودی انجام خواهد گرفت، افزود: این فیلم اولین تجربه ساخت فیلم کاملاً طنز و در شهر اولین‌ها خواهد بود.

کارگردان سینما و تلویزیون همچنین به افتتاح اولین کافه هنر و رسانه در شهر تبریز اشاره کرده و عنوان داشت: امیدوارم با افتتاح این کافه همبستگی و همراهی اهالی هنر و رسانه بیش از پیش شود و امیدوارم با تحول این کافه‌ها در سطح شهر ارتباط مردم با هنرمندان چه بازیگران تلویزیون، سینما و چه بلاگر های اینستاگرامی و به نظرم خبرنگار هم یک هنرمند به حساب می‌آید.

محمدی با بیان اینکه جامعه ما نیاز به طنز واقعی دارد، خاطرنشان کرد: معتقد هستم بیشتر بازیگران طنز که کار می‌کنند طنزشان طنز نبوده و بیشتر لودگی است و ما باید با ساخت فیلم‌های کاملاً طنز واقعی بتوانیم خنده را بر لب مردم بیاوریم چرا که نیازمند این نوع فیلم‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه قبلاً فیلم‌های خصومت پنهان برای شبکه دو سیما، تله فیلم یک صبح تا شب برای شبکه یک کار کردم و باعث شد تا تجربه ورود به سینما را هم بدست بیاورم و ساخت فیلم بچه‌ها هم صدا را در کارنامه ام داشته باشم و به دنبال آن پروژه رنگ‌ها آزادند را برای جشنواره خارجی ارسال کردیم.

محمدی با اشاره به اسم فیلم "واقعیت مجازی" اذعان داشت: اسم فیلم فعلاً قطعی نشده و این کار موکول کردیم به زمان تبلیغ فیلم که وقتی بیرون بیاید قطعی خواهد شد و فیلم به شدت طنز خواهد بود که به نویسندگی پیمان قاسم خانی انجام گرفته است.

وی با اشاره به دلایل خود برای ساخت این فیلم در شهر تبریز، یادآور شد: اول اینکه چون مادر بزرگم از تبریزی‌های اصیل می‌باشد خیلی دوست داشتم یک فیلم در شهر اولین‌ها کار کنم و دلیل دوم اینکه وجود لوکیشن‌های زیبا، هنری، فرهنگی و تاریخی بسیاری در شهر تبریز وجود دارد این انتخاب صورت گرفت.

محمدی با بیان اینکه امروزه متأسفانه بین مردم و هنرمندان سینما یک شکافه بوجود آمده است، اظهار کرد: قصد داریم با ساخت این فیلم، فضای اینستاگرامی و سینما را پیوند داده و تفاوت‌ها را کنار بگذاریم.

وی از اعلام آمادگی بازیگرانی مثل اکبر عبدی، جواد عزتی و یکتا ناصر خبر داده و یادآور شد: بعضی از بازیگران حضور خود را به شرط بازی بازیگر دیگری قلم داد کرده که با گذشت زمان این موضوع هم قطعی خواهد شد و همچنین برای تولید این فیلم از بازیگران بنام تبریزی و بلاگر های اینستاگرامی نیز بهره خواهیم برد.

محمدی در پاسخ به برآورد هزینه فیلم خود توضیح داد: شاید بهتر نباشد که این رقم رسانه‌ای شود ولی برای اینکه به سوال شما جواب داده باشم مبلغی مابین ۵۰ تا ۷۰ میلیارد ریال برآورد کردیم.

کارگردان سینما و تلویزیون با بیان اینکه برای پیش تولید این فیلم یکصد دقیقه‌ای، یک ماه منتظر خواهیم بود و بعد از آن بازه ۳۰ الی ۴۵ روزه برای تولید فیلم صرف خواهیم کرد و بعد، تدوین فیلم سه الی ۴ ماه زمان خواهد برد.

محمدی متذکر شد: این فیلم برای تمامی سنین تهیه خواهد شد و همانطور که در فیلم خواهید دید از دختر و پسر ۷ ساله تا زن و مرد بیش از پنجاه ساله بازی خواهند کرد.

وی در مورد سرمایه گذاری فیلم بیان داشت: سرمایه گذار فیلم کاملاً شخصی بوده و انتظار نداریم که در بازه ۲ الی ۳ ماهه به سود دهی برسیم بلکه انتظار داریم که بعد از یک سال این اثر به سود دهی برسد لذا خودمان سرمایه گذار فیلم هستیم.