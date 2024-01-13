طیب امینی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نیروهای زحمت کش راهداری در حال آماده باش کامل هستند، اظهار کرد: نیروهای راهداری در صورت مسدود بودن راهها بلافاصله به برفروبی و نمکپاشی در معابر شهری و بین شهری و جادههای مواصلاتی اقدام میکنند.
وی با بیان اینکه چهار دستگاه ماشین برفروب در مسیر حیران به آستارا در حال آماده باش و بازگشایی هستند، افزود: مسیر حیران از نمین تا بهارستان باز بوده از بهارستان تا آستارا مسدودی داریم.
فرماندار نمین با بیان اینکه اتوبان ترانزیتی اردبیل به نمین باز است، تصریح کرد: هیچکدام از راههای اصلی و فرعی شهرستان مسدود نیست در صورت مشاهده بلافاصله بازگشایی انجام میشود.
امینی با بیان اینکه تا عصر فردا وضعیت قرمز و بارش سنگین برف و کولاک در شهرستان پیش بینی میشود، خاطرنشان کرد: مردم در صورت مشاهده هر گونه مسدودی بخصوص مسیرهای فرعی و روستایی را به عوامل راهداری و دهیاریها اطلاع دهند.
وی با تاکید بر اینکه مردم فهیم شهرستان نمین از هر گونه تردد غیر ضروری خودداری کنند، افزود: در شرایط ضروری حتماً خودرو را به زنجیر چرخ مجهز کنند و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند.
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