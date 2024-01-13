تامین ۱۹۵ میلیارد تومان اعتبار برای انتقال آب سد قوچم

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا شنبه شب در جلسه بررسی مشکلات پروژه‌های اقتصادی، صنعتی، عمرانی و حوزه کشاورزی شهرستان قروه که در سالن شهدای گمنام برگزار شد، آخرین وضعیت این پروژها را مورد نقد و بررسی قرار داد.

وی پروژه سد قوچم را یکی از پروژه‌های در حال پیگیری و رایزنی جهت بهره‌برداری در سال آینده عنوان کرد و گفت: این موضوع را به صورت خاص از لحاظ تخصیص اعتبار با نظم و جدیت و بدون وقفه باید در موقع مقرر به اتمام برسد.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه پروژه سامانه انتقال آب از سد قوچم به دهگلان با جدیت در حال انجام است، گفت: مشکل آب شهرستان‌های قروه و دهگلان در حوزه شرب، کشاورزی و صنعتی با اجرای این کلان پروژه برطرف می‌شود.

زارعی کوشا اظهار کرد: این پروژه امسال تاکنون ۱۹۵ میلیارد تومان تخصیص داشته است.

وی اضافه کرد: تخصیص‌های مناسبی تا پایان سال به استان‌ها ابلاغ می‌شود و باعنایت پروردگار، با تأمین اعتبار لازم، این پروژه هم تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

استاندار کردستان در ادامه به تکمیل پروژه درمانگاه دزج و بیمارستان جدید شهرستان قروه گریزی زد و خطاب به رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: در حال حاضر در مرکز جامع سلامت، امکاناتی فراتر از مرکز در راستای ارائه خدمت به مردم فراهم شود.

طبق اظهارات زارعی کوشا، احداث بیمارستان‌های جدید در شهرستان‌های قروه و کامیاران باید از محل مولد سازی در اولویت قرار گیرد.

در این جلسه پیرامون مشکلات مربوط به زنجیره فولاد و گلخانه روستای دوسر شهرستان قروه، مشکلات مرتبط با بازسازی کشتارگاه دام و طیور و تکمیل کتابخانه عمومی این شهرستان نیز مواردی بیان و مورد بررسی قرار گرفت.

‌