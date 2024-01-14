غلامرضا صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی روستایی از سوی بنیاد مسکن از ۲ سال گذشته کلید خورده که سهمیه ابلاغی استان مرکزی ساخت ۱۰ هزار واحد است.

وی گفت: از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، ۱۹۰ هزار واحد روستایی در دهه فجر امسال در کشور تحویل متقاضیان می‌شود و مابقی نیز تا خرداد ماه سال آینده تکمیل می‌شوند.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات مسکن روستایی گفت: با توجه به همکاری مناسبی که در بدنه دولت، مجلس و بنیاد مسکن وجود دارد این طرح به سرعت در هیأت دولت مصوب و به بانک مرکزی ابلاغ شده است که این مهم به بسیاری از سرپرستی‌ها نیز ارسال شده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور افزود: ادامه ابلاغ سرپرستی‌های استان‌ها نیز در هفته آتی به شعب ارسال می‌شود و متقاضیان از اول ماه آینده به شعبات سراسری کشور برای تشکیل پرونده و دریافت تسهیلات معرفی می‌شوند.

افزایش تسهیلات طرح مقاوم سازی مسکن روستایی

صالحی با اشاره به اجرای طرح مقاوم سازی مسکن روستایی نیز گفت: امسال برای نخستین بار، میزان مبلغ تسهیلات پرداخت پرداختی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان است.

وی گفت: طرح مقاوم سازی مسکن روستایی به لحاظ تعداد نیز از ۲۰۰ هزار فقره به ۳۵۰ هزار فقره افزایش یافته که این مهم بیشترین میزان از حیث پرداخت تسهیلات و تعداد اجرای طرح نسبت به سال‌های گذشته بوده است.

وی افزود: با توجه به اینکه کارمزد این تسهیلات ۵ درصد است, در صدد هستیم زمین ۹۹ ساله در روستاها برای افرادی که فاقد زمین و مسکن دستور کار باشد و به طور حتم با تحقق این مهم، رونق خوبی در حوزه ساخت و ساز مسکن روستایی شاهد هستیم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: برای تأمین زمین روستاییان فاقد مسکن و زمین، ستادی متشکل از معاونت عمرانی استانداری، اداره کل منابع طبیعی، اداره راه و شهرسازی و بنیاد مسکن در هر استانی تشکیل شده که پس از شناسایی، زمین به تملک بنیاد مسکن به استان‌ها واگذار و پس از انجام اقدامات تفکیکی، در غالب طرح ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.