به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به هشدار هواشناسی، گفت: طبق هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی، کولاک برف و احتمال وقوع بهمن، در روز یکشنبه، در استانهای گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، شمال شرق خوزستان، ارتفاعات قزوین، البرز و تهران، پیشبینی شده است.
وی افزود: بر این اساس، با توجه به هشدار وقوع کولاک برف و احتمال رخداد بهمن امدادگران جمعیت هلالاحمر در ۱۱ استان کشور، در حالت آمادهباش قرار گرفتند.
محمودی افزود: با توجه به هشدار سازمان هواشناسی، به هموطنان توصیه میشود که نکات ایمنی لازم برای تردد در جادهها و صعودهای کوهنوردی را رعایت کرده و قبل از تردد از وضعیت راهها اطلاع پیدا کنند.
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