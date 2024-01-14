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۲۴ دی ۱۴۰۲، ۸:۰۵

محمودی:

هلال‌احمر در ۱۱ استان کشور در حالت آماده‌باش است

هلال‌احمر در ۱۱ استان کشور در حالت آماده‌باش است

رییس سازمان امداد و نجات گفت: جمعیت هلال‌احمر در ۱۱ استان کشور در حالت آماده‌باش قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به هشدار هواشناسی، گفت: طبق هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی، کولاک برف و احتمال وقوع بهمن، در روز یک‎شنبه، در استان‌های گیلان، مازندران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، شمال شرق خوزستان، ارتفاعات قزوین، البرز و تهران، پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بر این اساس، با توجه به هشدار وقوع کولاک برف و احتمال رخداد بهمن امدادگران جمعیت هلال‌احمر در ۱۱ استان کشور، در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.

محمودی افزود: با توجه به هشدار سازمان هواشناسی، به هم‌وطنان توصیه می‌شود که نکات ایمنی لازم برای تردد در جاده‌ها و صعودهای کوهنوردی را رعایت کرده و قبل از تردد از وضعیت راه‌ها اطلاع پیدا کنند.

کد مطلب 5993671

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