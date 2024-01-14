برپایی کارگاه«ترندهای فناوری و نوآوری در رهبری» در آکادمی ایرانسل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، از صبح روز گذشته ۲۳ دی ماه، کارگاه یک روزه «ترندهای فناوری و نوآوری در رهبری»، با حضور و مشارکت دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل، تیم رهبری ایرانسل و تیمهای رهبری سازمانهای بزرگ دیگر، با ارائه پروفسور پیتر گلدن هویس (متخصص آیندهپژوهی و نوآوری)، توسط آکادمی ایرانسل و با همکاری واحد منابع انسانی ایرانسل، در محل آکادمی ایرانسل واقع در ایستگاه نوآوری شریف، برگزار شد.
در این کارگاه، رهبران حاضر از ایرانسل به عنوان شرکت پیشرو در تحقق تحول دیجیتال و رهبران سایر سازمانها، در کنار پروفسور پیتر گلدن هویس، درباره موضوعاتی از جمله چگونه فکر کردن همچون یک آیندهپژوه، فرصتهای نوظهور تکنولوژیک برای ساخت شرکتهای پیشرو، هوش مصنوعی و کاربردهای متعدد آن برای اتوماسیون در سازمانها و خلق فرصتهای جدید و… آموزش دیده و به بحث و تبادل نظر پرداختند.
پروفسور گلدن هویس در این کارگاه با مشارکت حاضران، با بررسی روندهای فناوری پیشرو، چگونگی به کارگیری نوآوری و کلانداده در آینده، بهرهگیری از هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء با نگاه به آینده اقتصاد دیجیتال، استفاده از تکنولوژی 5G آیندهمحور، پذیرش فرهنگ نوآوری در سازمانها و… را تشریح کرد تا دستیابی به رهبری اکوسیستم فناوری و نوآوری در چندسال پیشرو، همگام با تکنولوژیهای روز دنیا محقق شود.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با هدف استراتژیک حرکت از شرکت خدمات ارتباطپایه (Telco) به شرکت فناوریمحور (Techco)، با هدف توسعه تفکر استراتژیک رهبران سازمانها همراستا با تغییرات فناوری، تحلیل روندهای آینده و آیندهنگری رهبران حوزه دیجیتال، تغییر معماری ذهن و چگونه فکر کردن همچون یک آینده پژوه، این کارگاه یکروزه را با حضور دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل، تیم رهبری ایرانسل و تیمهای رهبری سازمانهای بزرگ دیگر، برگزار کرد.
پروفسور پیتر گلدن هویس معاون نوآوری اتحادیه جهانی مخابرات در ژنو سوئیس، مدرس دانشگاههای لندن (LBS) و دیوک (Duke) در حوزه آیندهپژوهی، از برجستهترین آیندهپژوهان جهان و نویسنده کتاب «سرخط خبرهای آینده» است و تاکنون به شرکتها و سازمانها در رهبری بیش از ۱۵۰ پروژه نوآوری در کشورهایی همچون سوئیس، هند، عربستان، امارات، آفریقای جنوبی و …مشاوره داده است.
مجموعه ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپها و شرکتهای فناور و با مأموریت انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاریسازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسبوکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، استارتاپها و شرکتهای فناور، با هدف تأمین نیازمندیهای بازار ICT تأسیس شده است.
چشمانداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعه منابع انسانی و زیرساختهای تحقیقاتی اقتصاد دانشبنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینه خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخشهای اصلی آن هستند. ایرانسل، نخستین ارائهدهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران، با راهاندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعه سبک زندگی دیجیتال و خلق آیندهای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهرهگیری از فناوریهای برتر در حوزههای مختلف، خلق ارزش کند.
