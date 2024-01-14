مصرف آنتی بیوتیک ۶ برابر استاندارد جهانی است

حمید سلگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استفاده بی رویه از آنتی بیوتیک در دوران کرونا بسیار گسترده شده بود که باعث شد امروزه ایران جزو پرمصرف‌ترین کشورها قرار بگیرد.

وی ادامه داد: این در حالی بود که کرونا یک بیماری ویروسی و در عفونت‌های ویروسی نباید آنتی بیوتیک تجویز شود اما در اوایل بروز کرونا چون یک بیماری ناشناخته بود بسیای از کادر درمان اقدام به تجویز آنتی بیوتیک می‌کردند که عوارضی ناپایداری بر بیماران گذاشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: در همین ارتباط طرح پژوهشی «ارزیابی عفونت‌های ثانویه یا همزمان باکتریایی در بیماران کووید ۱۹ بستری در بیمارستان امین اصفهان و مصرف بی‌جا و خودسرانه آنتی بیوتیک» صورت گرفت که که در پی نتایج این پژوهش یکی از عفونت‌های حاصل از مصرف بالای آنتی بیوتیک را تا ۹۰ درصد را از طریق آموزش، تغییر نگرش و دیدگاه پرستاری و نظارت کنترل شد.

وی تاکید کرد: وضعیت ما متأسفانه در مصرف آنتی بیوتیک خوب نیست و به طور معمول بسیاری از مردم وقتی دچار سرماخوردگی می‌شوند که معمولاً هم در فصل زمستان عامل آن ویروس هست، خودسرانه یا با تجویز پزشک آنتی بیوتیک مصرف می‌کنند.

سلگی ادامه داد: مصرف آنتی بیوتیک‌ها باکتری‌های مفید بدن ما را از بین می‌برند، و حتی ضعیف‌تر و مستعد عفونت‌های بیشتری می‌کنند که لازم است از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک خودداری و از توصیه آن به دیگران پرهیز و برای تجویز آنتی بیوتیک توسط پزشکان اصرار نشود.

متخصص باکتری شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گفت: برای عفونت‌های ویروسی نباید آنتی بیوتیک تجویز شود و صرفاً با مصرف یک مُسَکن تجویز و توصیه برای مصرف آب میوه و سوپ باید باشد.

وی ادامه داد: مصرف آنتی بیوتیک زمانی مجاز است که علت اولیه عفونت ویروسی باشد و بعد عفونت باکتریال افزون شود تا جایی که ممکن است به پزشکان باید اعتماد کرد و مصرف بی‌رویه آنتی بیوتیک نداشته باشیم.

وی ادامه داد: در بازه زمانی ابتدای کرونا پزشکان در خیلی جاها مشکل داشتند و نمی‌دانستند آیا آنتی بیوتیک بدهند یا ندهند.

سلگی اظهار کرد: نتیجه کاربردی این پژوهش بسیار اهمیت دارد چرا که عفونت‌های مقاوم در بیمارستان از ۲۰ درصد تا ۸۰ درصد متأسفانه مرگ و میر دارد.

وی تاکید کرد: از عفونت‌های بیمارستانی نباید غافل شد چون هزینه‌های آن هم سرسام‌آور است؛ اگر مریض در بیمارستان یک عفونت گرفت درمان این عفونت‌های مقاوم حداقل بین ۲۰ تا ۶۰ هزار دلار هزینه دارد.

وی افزود: به منظور کاهش مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک با شهرداری، فرمانداری و بنیاد ملی نخبگان جلساتی گرفته شد و با کمک رسانه اقدام به تغییر دیدگاه مردم کنیم.