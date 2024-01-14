به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر حسین باقری با اعلام این خبر افزود: به دنبال فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای دریافت پروپوزال های فناورانه/صنعتی، اعضای هیات علمی دانشگاه در رشته های بهداشت محیط، شیمی تجزیه، مهندسی شیمی، بیوشیمی و یا انفورماتیک، فارماکولوژی، سم شناسی، فارماسیوتیکس، شیمی آلی متقاضی جذب دانشجوی پسا دکترای فناورانه/ صنعتی هستند.

وی با اشاره به اینکه دوره پسادکتری صنعتی از مقاطع رسمی تحصیلی محسوب نمی شود، خاطر نشان کرد: دوره پسا دکترای صنعتی از دوره های پژوهشی با برنامه مدون است که پژوهشگران پس از اخذ درجه دکتری تخصصی، به طور تمام وقت با زمان معین حداقل یکسال و حداکثر سه سال، در اجرای طرح های محصول محور و یا تقاضا محور تحت نظر استاد میزبان در موسسه و یا واحد پذیرنده مشارکت دارند.

مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرش پژوهشگر از میان دانش آموختگان مقطع تحصیلی دکتری تخصصی ایرانی و غیرایرانی مقیم خارج از کشور را با رعایت ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و موافقت موسسه بلامانع دانسته و بیان داشت: دانش آموختگان ممتاز مقطع تحصیلی دکتری تخصصی، اعضای بنیاد ملی نخبگان و برندگان جوایز معتبر ملی از جمله خوارزمی، فارابی و رازی با تجربه کار اجرایی با صنعت در اولویت پذیرش قرار دارند.

باقری گفت: دانش آموختگانی که متقاضی شرکت در فراخوان هستند تا تاریخ ١۵ بهمن ماه فرصت دارند، مستندات و مدارک لازم شامل رزومه، تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی، تصویر مدرک Ph.D، فایل مقاله که دانش آموخته نویسنده اول یا مسؤول باشد یا گواهی ثبت اختراع و نامه پذیرش از عضو هیات علمی را به آدرس dht.vcres@mums.ac.ir ارسال کنند.