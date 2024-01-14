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۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۱:۵۵

در ۸ رشته؛

دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشجوی پسا دکتری فناورانه صنعتی می‌پذیرد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشجوی پسا دکتری فناورانه صنعتی می‌پذیرد

مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از آغاز فراخوان پذیرش دانشجوی پسا دکتری فناورانه صنعتی در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر حسین باقری با اعلام این خبر افزود: به دنبال فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای دریافت پروپوزال های فناورانه/صنعتی، اعضای هیات علمی دانشگاه در رشته های بهداشت محیط، شیمی تجزیه، مهندسی شیمی، بیوشیمی و یا انفورماتیک، فارماکولوژی، سم شناسی، فارماسیوتیکس، شیمی آلی متقاضی جذب دانشجوی پسا دکترای فناورانه/ صنعتی هستند.

وی با اشاره به اینکه دوره پسادکتری صنعتی از مقاطع رسمی تحصیلی محسوب نمی شود، خاطر نشان کرد: دوره پسا دکترای صنعتی از دوره های پژوهشی با برنامه مدون است که پژوهشگران پس از اخذ درجه دکتری تخصصی، به طور تمام وقت با زمان معین حداقل یکسال و حداکثر سه سال، در اجرای طرح های محصول محور و یا تقاضا محور تحت نظر استاد میزبان در موسسه و یا واحد پذیرنده مشارکت دارند.

مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرش پژوهشگر از میان دانش آموختگان مقطع تحصیلی دکتری تخصصی ایرانی و غیرایرانی مقیم خارج از کشور را با رعایت ضوابط و مقررات وزارت بهداشت و موافقت موسسه بلامانع دانسته و بیان داشت: دانش آموختگان ممتاز مقطع تحصیلی دکتری تخصصی، اعضای بنیاد ملی نخبگان و برندگان جوایز معتبر ملی از جمله خوارزمی، فارابی و رازی با تجربه کار اجرایی با صنعت در اولویت پذیرش قرار دارند.

باقری گفت: دانش آموختگانی که متقاضی شرکت در فراخوان هستند تا تاریخ ١۵ بهمن ماه فرصت دارند، مستندات و مدارک لازم شامل رزومه، تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی، تصویر مدرک Ph.D، فایل مقاله که دانش آموخته نویسنده اول یا مسؤول باشد یا گواهی ثبت اختراع و نامه پذیرش از عضو هیات علمی را به آدرس dht.vcres@mums.ac.ir ارسال کنند.

کد مطلب 5993959

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