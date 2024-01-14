عمل جنایتکارانه درکرمان به دنبال ناآرام کردن کشور بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیپان کاشچیان به مناسبت آغاز سال نوی میلادی با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: این دعوت نشان دهنده برادری و محبت شماست و حضور من در این جلسه، باعث خوشوقتی و افتخار است.

وی افزود: رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به همزیستی و زندگی دوستانه اقوام و مذاهب مختلف اشاره کرد، من نیز مشابهت و تطبیقی در خصوص زندگی اقوام مختلف در یک کشور انجام می‌دهم.

اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران گفت: زمانی که هیأت‌های خارجی به کلیسای وانک می‌آیند از مردم سوال می‌کنند که چه احساسی به عنوان یک اقلیت در یک کشور اسلامی دارید. من صحبت آن‌ها را تصحیح می‌کنم و می‌گویم ما در این کشور اقلیت نیستیم و جز لاینفک جمهوری اسلامی ایران هستیم.

وی ادامه داد: از من سوال می‌کنند دلیل این صحبت چیست، من دو نکته را عنوان می‌کنم، دلیل اول این است که ما محبتی را دریافت می‌کنیم، دوم اینکه یک روندی وجود داشته تا به این درجه رسیده‌ایم. اگر از لحاظ زندگی تاریخی دو ملت را بررسی کنیم به سابقه هزاران ساله می‌رسیم، زندگی ارامنه در شهر اصفهان نیز حداقل ۴۰۰ سال سابقه دارد.

کاشچیان تصریح کرد: این روند از همسایگی شروع شده و به همسایگی نزدیک و سپس به پیوندهای دوستانه و در نهایت به برادری رسیده است. ما این موضوع را می‌توانیم در جمهوری اسلامی ایران نشان دهیم، در واقع این چیزی است که در ایران وجود دارد.

وی افزود: زمانی که از شمال غرب ایران به اصفهان آمدیم شاید افراد بومی این شهر نبودیم اما امروز به درجه‌ای از مودت و دوستی رسیده‌ایم. همین اتفاق در خصوص ارامنه فلسطین رخ داد اما نتیجه ۱۸۰ درجه متفاوت بود.

اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران گفت: زمانی که ارامنه به فلسطین وارد شدند مردم فلسطین آن‌ها را مانند برادر در آغوش گرفتند، درهای خانه‌های خود را به روی آن‌ها باز کردند و غذای خود را با آن‌ها تقسیم کردند و با آغوش باز آن‌ها را پذیرفتند. اما یک سری مهاجر به فلسطین وارد شدند، باز هم آن‌ها را پذیرفتند اما امروز این افراد می‌گویند این سرزمین ماست و باید از آن خارج شوید، امروز جنایات آن‌ها را در فلسطین مشاهده می‌کنیم، با محکومیت این جنایات می‌گوئیم این چگونه جواب محبت مردم فلسطین بوده است؟

وی افزود: دشمنان کشور عزیز ما یک لحظه از کید و مکر علیه ما درست نمی‌کشند و هرکاری می‌کنند که منطقه را به آتش جنگ بکشانند در مدت اخیر نیز دیدیم که با اعمال تروریستی چگونه خواستند وحدت کشور را تحت الشعاع قرار دهند.

کاشچیان اظهار کرد: عمل جنایت کارانه در کرمان یک هدف داشت، ناآرام کردن کشور و ضربه به یگانگی و وحدت کشور. آنها می‌خواستند عنصر اصلی کشور که امنیت است را مورد هجوم قرار دهند.

وی تأکید کرد: مقامات مسئول کشور ما از تمام قوا و رأس همه آن‌ها مقام معظم رهبری با مدیریت خود بر مکر و نقشه آن‌ها فائق آمدند تا کشور ما دوباره آرامش و امنیت را به خود ببیند تا بگوییم در مقابل حرکت آن‌ها ما ایستاده‌ایم و نمی‌توانند به اهداف خود برسند.

اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران گفت: از طرف جامعه ارامنه و خلیفه‌گری ارامنه مراتب تسلیت خود را نسبت به این واقعه اعلام می‌کنم و از خداوند متعال شفای مجروحان این حادثه را مسئلت می‌کنم.

وی افزود: از مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر اصفهان بابت همکاری صمیمانه با جامعه ارامنه و خلیفه‌گری ارامنه در امورات شهری مراتب تشکر خود را ابراز می‌کنم، این نشان دهنده صمیمیت و نزدیکی ارامنه و دیگر شهروندان اصفهانی است.

کاشچیان بیان کرد: معمولاً گردشگرانی که به کلیسای وانک می‌آیند می‌گویند جلفا منطقه خاصی و توریستی است، حتی برخی آن را اروپای اصفهان می‌دانند، همیشه تاکید می‌کنم اگر زیبایی و تمیزی این منطقه را می‌بینید محصول زحمات شورای شهر، شهرداری منطقه و شهرداری شهر اصفهان است.

وی ادامه داد: از رفتار شورای شهر و شهرداری از ما می‌پرسند، تاکید می‌کنم بهترین شهرداران را برای مدیریت منطقه ۵ انتخاب می‌کنند، همیشه می‌گویم این عزیزان به ما محبت می‌کنند به گونه‌ای که ما به آن‌ها وابسته و علاقه‌مند می‌شویم.

اسقف اعظم ارامنه اصفهان و جنوب ایران گفت: در پایان صحبت‌های خود به موضوعی باید اعتراف کنم، امروز در جایی ایستاده‌ایم که ناشی از لطف خدا و سپس تلاش مدیریت شهری اصفهان بوده که سبب شده در میان شهرهای جهان حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد.

توجه مدیریت شهری به جامعه ارامنه

واروژ میناسیان رئیس شورای خلیفه‌گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران در این جلسه اظهار کرد: از ظرف شورای خلیفه‌گری ارامنه اصفهان بابت توجه مدیریت شهری به جامعه ارامنه تشکر می‌کنم. امیدوارم این برابری و برادری و همکاری مانند همیشه پایدار باشد.

وی افزود: اخیراً در دانشگاه علوم پزشکی در جمع ارامنه گفتم که قدر چنین جلساتی را بدانید، در هیچ کجای دنیا نمی‌بینید که رئیس دانشگاه قشری از دانشجویان را دعوت کند و در کنار آن‌ها بنشنید و مشکلات آن‌ها را بشنود، از طرف ارامنه تاکید می‌کنم که قدر چنین جلساتی را باید بدانیم و در همین راستا از مدیریت شهری اصفهان کمال تشکر را دارم.