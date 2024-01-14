رایتل؛ گامی تازه در مسیر هوشمندسازی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه با هدف استفاده از ظرفیت‌های موجود رایتل برای ایجاد ارزش افزوده و ارائه خدمات در زمینه هوشمندسازی خط تولید، هوشمندسازی محصولات، ارائه امکانات اینترنت و شبکه‌های اختصاصی برای شرکت ایران یاسا تایر و رابر مطرح شد.

مدیرعامل رایتل در این نشست، هوشمندسازی را یکی از محوری‌ترین فعالیت‌های اخیر رایتل برشمرد و اظهار کرد: این خدمت به توسعه و بهره‌وری کسب‌وکارها کمک می‌کند و رایتل تلاش دارد در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.

ملازاده همچنین با تاکید بر اهمیت همکاری مشترک برای رایتل، گفت: این همکاری می‌تواند در زمینه کسب تجارب و دستاوردهای تازه برای این اپراتور تلفن همراه، تأثیرگذار باشد.

وی با تاکید بر سرعت اجرای طرح، گفت: این خدمت متمایز برای اولین‌بار ارائه می‌شود و ما در این زمینه با برنامه‌ریزی بلندمدت گام برمی‌داریم.

همچنین علی عشاقی مدیرعامل ایران یاسا تایر، همکاری با رایتل را در دستیابی به موفقیت‌های جدید این شرکت، مفید دانست و گفت: در مسیر هوشمندسازی با تکیه بر دستاوردهای رایتل پیش می‌رویم و هدف ما این است که در افزایش سهم بازارهای داخلی و خارجی از این خدمت بهره‌مند شویم و سهم خود را در صادرات کشور محقق کنیم.

همکاری در زمینه هوشمندسازی خطوط تولید، محصولات، ارائه خدمات اینترنت پرسرعت و خدمات 5G به شرکت و همکاری در زمینه ارائه طرح‌های نوآورانه و دانش‌بنیان از جمله مفاد این تفاهم‌نامه است.

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