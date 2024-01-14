ابطال پرواز فرودگاه های اردبیل و پارس آباد

مدیرکل فرودگاه های استان اردبیل در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پرواز صبح امروز ماهان به اردبیل به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی لغو شد تا مسافران نتوانند از طریق هوایی به اردبیل منتقل شوند.

محمد قصابی خاطرنشان کرد: ایران ایر نیز پرواز مستقیم تهران به پارس آباد را به دلیل شرایط نامناسب جوی به فرودگاه پارس آباد ابطال کرده تا این پرواز نیز انجام نشود.

وی از تلاش پرسنل فرودگاه اردبیل برای آماده سازی باند اصلی برای انجام پروازهای عصر امروز خبر داد و گفت: هرچند شرایط سخت جوی را در فرودگاه اردبیل شاهدیم اما تلاش بر این است تا پروازهای عصر امروز برقرار شود.