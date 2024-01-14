واکنش حماس به حمایت برلین از تل آویو در دادگاه لاهه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عزت الرشق از رهبران حماس اعلام کرد: قصد آلمان برای اضافه شدن به عنوان طرف ثالث در دادگاه لاهه به مثابه جانبداری از کشتاری است که رژیم صهیونیستی طی ۱۰۰ روزمرتکب شده است.

وی افزود: ورود آلمان به عنوان طرف سوم در محاکمه اسراییل در برابر دادگاه بین المللی، به مثابه شراکت این کشور در کشتاری است که اشغالگران مرتکب می شوند.

الرشق بیان کرد: ما موضع آلمان را در حمایت از کشتار جنگی و اقدامات پاکسازی نژادی اشغالگران علیه ملت ما در غزه محکوم می کنیم.

لازم به ذکر است که سخنگوی دولت آلمان اشتفان هبستریت از تعهد این کشور به «کنوانسیون نسل کشی» سازمان ملل (مصوب ۱۹۴۸) خبر داده اما گفته بود که آلمان در پرونده شکایت آفریقای جنوبی به دیوان بین‌المللی دادگستری درباره نسل کشی در غزه، از تل آویو دفاع می‌کند. به گفته او، آلمان به عنوان یکی از کشورهای عضو از دیوان خواسته که با درخواستش برای اضافه شدن به این پرونده به عنوان «طرف ثالث» موافقت کند.

روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت، برنامه آلمان برای ورود به این پرونده را «یک اقدام غیرمعمول» خواند و نوشت که دیوان بین‌المللی دادگستری باید به صورت کتبی یا به صورت شفاهی به درخواست آلمان پاسخ دهد.