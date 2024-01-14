به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی زبردست امروز یکشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: با توجه به اینکه خیلی از بیماری‌های صنعت آبزیان جز بیماری‌های ویروسی بوده و به سرعت قابلیت نشر و اشاعه پیدا می‌کنند این اداره کل در راستای صیانت از ذخایر ژنتیکی ماهیان سردابی و همچنین افزایش میزان تولید و بهره‌وری در مزارع پرورش ماهیان سردابی با تجهیز آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان اقدام به ردیابی ویروس بیماری‌های IPN,IHN,VHS در سطح مزارع استان کرده است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر در استان لرستان ۳۹۴ مرکز پرورش ماهیان سردابی و ۲۴ مرکز تکثیر و «از تخم درآمده» ماهیان سردابی فعال هستند پیشگیری و کنترل بیماری‌های ویروسی و جلوگیری از اشاعه بیماری‌ها نقش بسیار بسزایی در افزایش تولید این مزارع دارد.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، از همه آبزی پروان هم استانی درخواست کرد هر گونه تلفات غیرعادی در مزارع خود را به نزدیک ترین واحد دامپزشکی اطلاع رسانی کنند.