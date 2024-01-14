مردم در مواقع اضطراری با اورژانس تماس بگیرند

سعید مهری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عوامل اورژانس و پیش بیمارستانی در این روزهای سرد زمستانی در خدمت مردم هستند و حتی در چند نقطه شهر همکاران ما که در حال امدادرسانی بودند با کندی تردد و حتی توقف آمبولانسها روبهرو شدند که با کمک مردم و بازگشایی انجام شده، تردد آمبولانسها به سرانجام رسیده است.
وی تصریح کرد: هموطنان تنها در موارد اضطراری و برای بیماران بدحال با اورژانس تمام برقرار کرده و در سایر شرایط با مشاوره گرفتن تلفنی ایرادات و موارد نیمه اورژانسی را در منزل مورد مداوا و توجه قرار دهند.
رییس مرکز فوریتهای پزشکی و پیش بیمارستانی استان اردبیل گفت: در بسیاری از موارد همکاران ما به رغم سختی کار سعی کردند تا بیماران بدحال را به بیمارستانها منتقل کنند و در این زمینه از همراهی هلال احمر، شهرداریها و آفرودسوارها تشکر میکنیم که یاریگر ما در مسیر امدادرسانی بودند.
مهری افزود: در برخی از موارد که امکان عبور و مرور وجود ندارد از راهداری و اورژانس کمک میگیریم و در برخی از مناطق روستایی از از طریق اورژانس هوایی امدادرسانی به ویژه برای زنان باردار انجام میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در روستاهایی که زنان باردار پیشتر شناسایی شده، با اولویت راهداری بازگشایی مسیرها را انجام میدهد تا ما بتوانیم این بانوان را به مراکز بیمارستانی منتقل کنیم.
رییس مرکز فوریتهای پزشکی و پیش بیمارستانی استان اردبیل اضافه کرد: همکاران ما به صورت ۲۴ ساعته پای کار هستند و تلاششان بر این است تا در سریعترین زمان بیماران بدحال و اورژانسی را به مراکزبیمارستانی منتقل کنند که تاکنون بیش از دهها تماس در این زمینه برقرار و پاسخگویی به آنها را در اولویت برنامههای خود قرار دادیم.
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