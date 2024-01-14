۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۰۸

انتشار کتاب جریان‌های چند فازی در چاه و لوله در دانشگاه امیرکبیر

کتاب «جریان‌های چند فازی در چاه و لوله» تألیف مصطفی کشاورز مروجی و یاسین خلیلی، توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هزاران سال است که وجود تغییرات فاز برای بشر شناخته شده است. پدیده‌های جوش و ذوب مانند تبخیر آب، انجماد گدازه، ذوب یخ و... را می‌توان به طور معمول در طبیعت مشاهده کرد. جریانات چندفازی رایج‌ترین اتفاقات جریان در طبیعت هستند. جریانات چند فازی شامل عبور همزمان در یک سیستم جریانی است که از دو یا چند فاز تشکیل شده است.

این کتاب با توجه به اهمیت ویژه جریانات چند فازی درصنعت نفت، سعی در ارائه مفاهیم و اصول این حوزه به زبان ساده و گویا دارد. این رویکرد به دانشجویان و مهندسین نفت و مهندسین سایر رشته‌های مرتبط همچون مهندسی شیمی و مکانیک کمک می‌کند تا با مفاهیم و روابط حاکم بر جریانات چند فازی بهتر آشنا شوند و بتوانند به صورت بهتری در طراحی و عملیات چاه و لوله فعالیت کنند.

