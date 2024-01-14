پلیس فارس از پرستار بیمارستان مُهر دلجویی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار کلیپ و اخباری در یکی دو روز اخیر در فضای مجازی مبنی بر سیلی زدن مأمور نیروی انتظامی استان فارس به یک پرستار در بخش گلهدار از توابع شهرستان مهر در جنوب استان فارس، مرکز اطلاعرسانی پلیس فارس در دو اطلاعیه جداگانه به این موضوع واکنش نشان داد.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس ابتدا در اطلاعیهای گفت: سیلی مأمور انتظامی شهرستان مهر به پرستار بیمارستان صدیقی گلهدار کذب است و پخش ویدئو با عنوان سیلی مأمور انتظامی به پرستار شاغل در بیمارستان شهرستان مُهر صحت ندارد و تکذیب میشود.
سرهنگ حمید افرامن در تشریح این حادثه و پخش فیلم و خبری در فضای مجازی مبنی بر ادعایِ سیلی مأمور انتظامی فارس به پرستار گفت: بیست و دوم دی ماه سال جاری فردی با لباس شخصی از ناحیه معده دچار ناراحتی شده که به بیمارستان مراجعه میکند.
وی افزود: در این راستا بین این فرد و یکی از کارکنان بیمارستان درگیری لفظی ایجاد میشود که به درخواست مسؤولین بیمارستان پس از حضور عوامل پلیس هر دو نفر به مقر انتظامی منتقل میشوند.
سرهنگ افرامن در ادامه گفت: پس از حضور فرمانده انتظامی شهرستان مُهر در مقر انتظامی با رضایت طرفین موضوع حل و فصل میگردد.
حال امروز مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس در جدیدترین اظهار نظر در خصوص این حادثه اعلام کرد: موضوع دستبند زدن و بازداشت یک پرستار در شهرستان مهر، به صورت ویژه در حال بررسی و اقدام است و مجموعه انتظامی از این پرستار دلجویی به عمل آورده است.
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