  1. استانها
  2. بوشهر
۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۲۶

رییس شبکه بهداشت دشتستان مطرح کرد؛

حفظ جان مادر و نوزاد با ساخت مراکز تسهیلات زایمان

حفظ جان مادر و نوزاد با ساخت مراکز تسهیلات زایمان

بوشهر- رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان گفت: حفظ جان مادر و نوزاد از مهم‌ترین اهداف ساخت مرکز تسهیلات زایمان در مناطق دور از دسترس است.

به گزارش خبرنگار مهر، ماریا خویش‌دوست عصر یکشنبه در بازدید از مرکز تسهیلات زایمانی خیر ساز تنگ ارم اظهار کرد: یکی از اجزای سلامت و ایمنی مادران، تحقق زایمان ایمن است و از آنجا که اکثر مرگ‌ها و عوارض ناشی از بارداری و زایمان در حول‌وحوش زایمان اتفاق می‌افتد، بنابراین تأمین شرایط لازم برای انجام زایمان ایمن در نظام ارائه خدمات با وجود مرکز تسهیلات زایمانی امکان‌پذیر است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان بیان کرد: بخش ارم و بوشکان از مناطق دور از دسترس و صعب‌العبور شهرستان است که در سال‌های اخیر به زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آن توجه ویژه‌ای شده است.

وی بیان کرد: مرکز تسهیلات زایمانی تنگ ارم با کمک مؤسسه خیریه یاوران امید و خیر سلامت خانم دکتر ناهید اخلاقی در زمینی به مساحت ۱۴۸ مترمربع و اعتبار اولیه ۵۰۰ میلیون تومان در محوطه مرکز خدمات جامع سلامت تنگ ارم در حال احداث است و تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با تکمیل مرکز تسهیلات زایمانی خیر ساز تنگ ارم، زایمان مادران باردار مناطق بخش ارم در محیطی مطلوب و با تجهیزات پزشکی مناسب انجام شود و ارجاع مادران به مراکز درمانی شهرستان روند کاهشی داشته باشد.

کد مطلب 5994545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها