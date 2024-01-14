حفظ جان مادر و نوزاد با ساخت مراکز تسهیلات زایمان

به گزارش خبرنگار مهر، ماریا خویش‌دوست عصر یکشنبه در بازدید از مرکز تسهیلات زایمانی خیر ساز تنگ ارم اظهار کرد: یکی از اجزای سلامت و ایمنی مادران، تحقق زایمان ایمن است و از آنجا که اکثر مرگ‌ها و عوارض ناشی از بارداری و زایمان در حول‌وحوش زایمان اتفاق می‌افتد، بنابراین تأمین شرایط لازم برای انجام زایمان ایمن در نظام ارائه خدمات با وجود مرکز تسهیلات زایمانی امکان‌پذیر است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان بیان کرد: بخش ارم و بوشکان از مناطق دور از دسترس و صعب‌العبور شهرستان است که در سال‌های اخیر به زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی آن توجه ویژه‌ای شده است.

وی بیان کرد: مرکز تسهیلات زایمانی تنگ ارم با کمک مؤسسه خیریه یاوران امید و خیر سلامت خانم دکتر ناهید اخلاقی در زمینی به مساحت ۱۴۸ مترمربع و اعتبار اولیه ۵۰۰ میلیون تومان در محوطه مرکز خدمات جامع سلامت تنگ ارم در حال احداث است و تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با تکمیل مرکز تسهیلات زایمانی خیر ساز تنگ ارم، زایمان مادران باردار مناطق بخش ارم در محیطی مطلوب و با تجهیزات پزشکی مناسب انجام شود و ارجاع مادران به مراکز درمانی شهرستان روند کاهشی داشته باشد.