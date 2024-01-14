به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری عصر یکشنبه در بازدید از وضعیت برفروبی خیابانهای اردبیل اظهار کرد: عملیات بازگشایی و برفروبی خیابانهای اصلی شهر اردبیل در حال حاضر به اتمام رسید و رفت و آمد در آنها جریان دارد.
وی با اشاره به تداوم بارش برف در اردبیل افزود: از مردم تقاضا داریم همچنان صبر و حوصله به خرج دهند و در جهت همکاری با نیروهای خدمات شهری، خودروهای خود را در حاشیه معابر فرعی و کوچهها متوقف نکنند.
شهردار اردبیل با بیان اینکه بازگشایی معابر و خیابانهای اصلی در اولویت است، ادامه داد: از همان ساعتهای اولیه بارش نیروهای خدمات شهری پای کار آمدند و تا ساعت ۲۴ مشغول برفروبی بودند.
صفری خاطرنشان کرد: گروههای خدمات شهری شهرداری شامل ۱۹۰ دستگاه انواع ماشینآلات و حدود ۸۰۰ نفر نیروی انسانی در دومین روز بارش از ساعت سه بامداد تا کنون در حال برفروبی و خدماترسانی هستند.
وی با اشاره به اینکه بهزودی این شرایط را پشت سر میگذاریم و از حالت بحران خارج میشویم، گفت: در حال حاضر در وضعیت قرمز قرار داریم که همه مدرسهها و ادارهها تعطیل هستند و بر این اساس لازم است مردم از رفت و آمدهای غیرضروری خودداری کنند.
وی همچنین به تداوم برفروبی معابر اشاره داشت و از شهروندان خواست به منظور پاکسازی بهتر معابر شهر از پارک خودروها در حاشیه خیابانها خودداری نمایند
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