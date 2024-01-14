بارش برف مدارس چالدران، اشنویه، ماکو و خوی را غیرحضوری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش آذربایجان غربی اعلام کرد: با توجه به بارش برف و برودت هوا، مدارس تمامی مقاطع تحصیلی روستایی در سطح شهرستان چالدران، روز دوشنبه ۲۵ دی‌ماه در نوبت صبح، غیرحضوری و آموزش در بستر شاد خواهد بود.

همچنین مدارس تمامی مقاطع تحصیلی شهری در سطح شهرستان چالدران، در نوبت صبح، با یک زنگ تأخیر آغاز خواهد شد.

با توجه به بارش برف و برودت هوا، مدارس تمامی مقاطع تحصیلی بخش‌های صفائیه و قطور شهرستان خوی، روز دوشنبه ۲۵ دی‌ماه در نوبت صبح، غیرحضوری و آموزش در بستر شاد خواهد بود.

مدارس تمامی مقاطع تحصیلی سایر مناطق شهرستان خوی نیز در نوبت صبح، با یک ساعت تأخیر و از ساعت ۹ صبح فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

مدارس تمامی مقاطع تحصیلی روستایی بخش مرکزی اشنویه شامل روستاهای لولکان، شیوه بیرو، گند ملأ عیسی، گلاز، پولیه، پروانه، دو ستک، گل ماوران، ترسه بلاغ، سیاوان، علیان، فردا صبح، غیرحضوری و آموزش در بستر شاد خواهد بود.

فعالیت مدارس تمامی مقاطع تحصیلی روستایی و عشایری در سطح شهرستان ماکو هم روز دوشنبه در نوبت صبح، با ۲ ساعت تأخیر آغاز خواهد شد.