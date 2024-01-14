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۲۴ دی ۱۴۰۲، ۲۱:۰۴

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه:

۱۰۰ دستگاه لوازم آشپزخانه قاچاق در کنگاور کشف شد

۱۰۰ دستگاه لوازم آشپزخانه قاچاق در کنگاور کشف شد

کرمانشاه- جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۱۰۰ دستگاه لوازم آشپزخانه قاچاق به ارزش چهار میلیارد ریال در شهرستان کنگاور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رستمی اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید زنگنه کنگاور حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت پراید مشکوک و در حالی که قصد متوقف کردن آن را داشتند، راننده اقدام به فرار کرد.

وی ادامه داد: مأموران با مشاهده این صحنه به تعقیب خودرو متواری پرداخته و پس از طی مسافتی موفق به توقیف آن شده و بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

سردار رستمی تصریح کرد: در بازرسی‌های انجام شده از خودرو توقیفی، ۱۰۰ دستگاه لوازم آشپزخانه قاچاق شامل ۴۰ دستگاه اتوبخار، ۳۷ دستگاه سرخ کن و ۲۳ دستگاه قهوه ساز به ارزش چهار میلیارد ریال کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین از تشکیل پرونده‌ای در این خصوص و ارجاع آن به دستگاه قضائی برای بررسی‌های بیشتر و صدور حکم لازم خبر داد.

وی در پایان گفت: مبارزه با پدیده قاچاق از مهمترین اولویت‌های پلیس کرمانشاه در سال جاری بوده و با جدیت نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 5994641

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