۱۰۰ دستگاه لوازم آشپزخانه قاچاق در کنگاور کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد رستمی اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید زنگنه کنگاور حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه وانت پراید مشکوک و در حالی که قصد متوقف کردن آن را داشتند، راننده اقدام به فرار کرد.

وی ادامه داد: مأموران با مشاهده این صحنه به تعقیب خودرو متواری پرداخته و پس از طی مسافتی موفق به توقیف آن شده و بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

سردار رستمی تصریح کرد: در بازرسی‌های انجام شده از خودرو توقیفی، ۱۰۰ دستگاه لوازم آشپزخانه قاچاق شامل ۴۰ دستگاه اتوبخار، ۳۷ دستگاه سرخ کن و ۲۳ دستگاه قهوه ساز به ارزش چهار میلیارد ریال کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین از تشکیل پرونده‌ای در این خصوص و ارجاع آن به دستگاه قضائی برای بررسی‌های بیشتر و صدور حکم لازم خبر داد.

وی در پایان گفت: مبارزه با پدیده قاچاق از مهمترین اولویت‌های پلیس کرمانشاه در سال جاری بوده و با جدیت نیز ادامه پیدا خواهد کرد.