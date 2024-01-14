به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ابوعبیده»، سخنگوی گردانهای قسام پس از گذشت ۱۰۰ روز از نبرد طوفان الاقصی در سخنانی تاکید کرد: «نبرد طوفان الاقصی، نبردی مهم در تاریخ ملت و امت و فریادی بود که برای آزادی همه ملتها به صدا درآمد. هیچ گزینهای جز بکارگیری تمام توان خود جهت پاسخ به کشتارها و جنایات دشمن علیه ملت خویش در پیش نداریم. ضربات سختی به دشمن وارد کردیم و همچنان به وارد کردن ضرباتی شدیدتر از ضربه هفتم اکتبر به آن ادامه میدهیم.»
سخنگوی گردانهای قسام همچنین افزود: «۱۰۰۰ خودروی زرهی اشغالگران اسراییلی را طی ۱۰۰ روز جنگ هدف قرار داده و منهدم کردیم. هر آنچه را از نیروها و ادوات جنگی دشمن هدف قرار دادیم، با سلاحهای ساخت گردانهای قسام بوده است. حماسهای که مجاهدان ما آفریدند، به عنوان یکی از بزرگترین و مقدسترین نبردها در تاریخ امت ثبت خواهد شد. نبرد طوفان الاقصی نبرد میهن فلسطین است که ملت و مقاومت در خندقی واحد کنار هم میجنگند.»
ابوعبیده در ادامه گفت: «مجاهدان ما در مورد ضعف ایمان نیروهای دشمن و فرار آنها از میدان به رغم تمامی تجهیزات و سلاحهایی که در اختیار دارند، شهادت دادند. دشمن در تحقق اهداف خود و آزادی اسرای خود از غزه ناکام مانده است. بسیاری از اسرای دشمن طی هفتههای اخیر سرنوشتی نامشخص پیدا کردند.»
این مقام ارشد حماس همچنین با اشاره به وضعیت اسرای اسراییلی گفت: «به احتمال زیاد بیشتر این اسرا کشته شدهاند و مسئولیت آن کاملاً متوجه دولت رژیم صهیونیستی است. دستاورهای ادعایی دشمن در مورد موشکها و تونلهای غزه، مایه تمسخر است و روزی کذب این ادعاها را ثابت خواهیم کرد. به یمن، لبنان و عراق به خاطر ضربات به دشمن درود میفرستیم. فرزندان العاروری و عیاش و دیگر شهدا باید این فرصت تاریخی را برای ضربه زدن به اشغالگران غنیمت شمارند.»
ابوعبیده در پایان اظهار داشت: «این وظیفه ماست که به دو میلیارد مسلمان اعلام کنیم که دشمن صهیونیستی بیشتر مساجد نوار غزه را تخریب کرده است. پیامهایی از مقاومت در رابطه با گسترش دامنه عملیاتها علیه دشمن صهیونیستی طی روزهای آینده در صورت ادامه حملات به غزه دریافت کردیم. درخواست ما از همه مسلمانان این است که از ماهیت این نبرد و دولت جنایتکار اسرییل آگاه باشند و ضعیفترین ایمان آن است که از یاری رساندن به مظلومان عاجز باشد و به یاری مساجد نشتابد، پس در همه مساجد قنوت بخوانید و برای یاری مقاومت و مظلومان دعا کنید. به یاری خداوند، فجر پیروزی برای ملت ما نزدیک است و جهاد و خون ملت فلسطین هدر نخواهد رفت.»
