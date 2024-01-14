۲۴ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۱۲

سخنگوی گردان‌های قسام:

بیشتر اسرای اسراییلی در غزه کشته شده‌اند

ابوعبیده سخنگوی گردان‌های قسام همزمان با صدمین روز نبرد طوفان الاقصی خبر داد که بیشتر اسرای اسراییلی در غزه کشته شده‌اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ابوعبیده»، سخنگوی گردان‌های قسام پس از گذشت ۱۰۰ روز از نبرد طوفان الاقصی در سخنانی تاکید کرد: «نبرد طوفان الاقصی، نبردی مهم در تاریخ ملت و امت و فریادی بود که برای آزادی همه ملت‌ها به صدا درآمد. هیچ گزینه‌ای جز بکارگیری تمام توان خود جهت پاسخ به کشتارها و جنایات دشمن علیه ملت خویش در پیش نداریم. ضربات سختی به دشمن وارد کردیم و همچنان به وارد کردن ضرباتی شدیدتر از ضربه هفتم اکتبر به آن ادامه می‌دهیم.»

سخنگوی گردان‌های قسام همچنین افزود: «۱۰۰۰ خودروی زرهی اشغالگران اسراییلی را طی ۱۰۰ روز جنگ هدف قرار داده و منهدم کردیم. هر آنچه را از نیروها و ادوات جنگی دشمن هدف قرار دادیم، با سلاح‌های ساخت گردان‌های قسام بوده است. حماسه‌ای که مجاهدان ما آفریدند، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مقدس‌ترین نبردها در تاریخ امت ثبت خواهد شد. نبرد طوفان الاقصی نبرد میهن فلسطین است که ملت و مقاومت در خندقی واحد کنار هم می‌جنگند.»

ابوعبیده در ادامه گفت: «مجاهدان ما در مورد ضعف ایمان نیروهای دشمن و فرار آن‌ها از میدان به رغم تمامی تجهیزات و سلاح‌هایی که در اختیار دارند، شهادت دادند. دشمن در تحقق اهداف خود و آزادی اسرای خود از غزه ناکام مانده است. بسیاری از اسرای دشمن طی هفته‌های اخیر سرنوشتی نامشخص پیدا کردند.»

این مقام ارشد حماس همچنین با اشاره به وضعیت اسرای اسراییلی گفت: «به احتمال زیاد بیشتر این اسرا کشته شده‌اند و مسئولیت آن کاملاً متوجه دولت رژیم صهیونیستی است. دستاورهای ادعایی دشمن در مورد موشک‌ها و تونل‌های غزه، مایه تمسخر است و روزی کذب این ادعاها را ثابت خواهیم کرد. به یمن، لبنان و عراق به خاطر ضربات به دشمن درود می‌فرستیم. فرزندان العاروری و عیاش و دیگر شهدا باید این فرصت تاریخی را برای ضربه زدن به اشغالگران غنیمت شمارند.»

ابوعبیده در پایان اظهار داشت: «این وظیفه ماست که به دو میلیارد مسلمان اعلام کنیم که دشمن صهیونیستی بیشتر مساجد نوار غزه را تخریب کرده است. پیام‌هایی از مقاومت در رابطه با گسترش دامنه عملیات‌ها علیه دشمن صهیونیستی طی روزهای آینده در صورت ادامه حملات به غزه دریافت کردیم. درخواست ما از همه مسلمانان این است که از ماهیت این نبرد و دولت جنایتکار اسرییل آگاه باشند و ضعیف‌ترین ایمان آن است که از یاری رساندن به مظلومان عاجز باشد و به یاری مساجد نشتابد، پس در همه مساجد قنوت بخوانید و برای یاری مقاومت و مظلومان دعا کنید. به یاری خداوند، فجر پیروزی برای ملت ما نزدیک است و جهاد و خون ملت فلسطین هدر نخواهد رفت.»

    ناشناس IR ۰۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      18 0
      پاسخ
      انشالله پیروزی با مظلومان است خدا ما را کافی است برادر جانم فدای فلسطین فدای دین خدا فدای نام پاک الله
    IR ۰۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      13 0
      پاسخ
      درود به شهدای حماس ومردم فلسطین از خداوند قادر میخواهم برای مجروهان وبی پناهان فلسطین صبر رحمت خورده نازل کند خداوند رژیم اشغالگر ومتجاوز از صفحه روز گل باقدرت خودش نابود کند
    IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      11 0
      پاسخ
      در یک کلام آفرین واحسنت به مقاومت مسلمان واقعی روی پیغمبر را سفید کردن
    فرهاد. IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      12 0
      پاسخ
      درودخدا بر شما دلاوران قسام ما تا نابودی اسرائیل جنایتکار در کنار شما برای پیروزی کامل دعا میکنیم
    سحر IR ۰۱:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      10 0
      پاسخ
      پیروزی غزه و مردم فلسطین امیدوارم نزدیک باشه و اسرائیلی ها به درد سلاطین ظالم تاریخ گرفتار بشن، کشتار گسترده مردم بی نوا هیچ توجیهی نداره. ادعا اسرائیلی ها دارن ۷۵ سال حاکمیت مشروع دارن، اما تا حالا به خودشون نگاه کردند چند درصدشون واقعاً به فلسطین جد در جد تعلق دارن، اکثرشون اروپایی و.... هستن
    Parsa IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      11 1
      پاسخ
      روزی میادکه انشاالله شکست سختی به اسرائیل بدهیدوسربازان اسرائیل دستاشونا ببرن بالا وتسلیم بشندتومیدان نبردازترس جانشان
    مصطفی IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      14 0
      پاسخ
      مطمئن هستیم خداوند به وعده اش عمل می کند و اسراییل نابود است خون شهیدان مظلوم فلسطین هرگز به هدر نمیرود
    علی IR ۰۲:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      14 0
      پاسخ
      همیشه دعا گوی شما عزیزان و تمام رزمندگان و مظلومان عالم هستم ، انشالله پیروزی نزدیک و حتمی است .
    IR ۰۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      16 0
      پاسخ
      انشاءالله انشاءالله انشاءالله بزودی زود ملت فلسطین در غزه پیروز خواهند شد
    فاطمه IR ۰۵:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      11 0
      پاسخ
      انشالله
    IR ۰۶:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      10 0
      پاسخ
      اسرائیل سگ غربی ها هست که برای ترس مردم منطقه اینجا بستنش و از این سگ دارن با دل و جون حفاظت می کنن
    امینی IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      9 0
      پاسخ
      درود بر رزمندگان فلسطین
    مهر آب * IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      6 0
      پاسخ
      انشاالله که همینطور باشد..ابو عبیده. ((شخصآ))نوید پیروزی با مسلمانان است..درود خداوند و رسولش بر حماس عزیز...الحوثی..((شیر یمن)))حذب الله..لبنان ومقاوت عراق .عزیز دل برادر...الله یارتان
    حسن روزدار IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      3 0
      پاسخ
      باسلام ودرودفراوان به روح پرفتوح امام رضوان الله علیه ودرودبیکران به روح پرفتوح شهیدان ۸سال دفاع مقدس بنظر من نگهداری اسیران یهودی اشتباه محض است هرچندنفرازجانی وجنایتکارجماعت کم شودبه به نفع جهان اسلام است دشمنی یهودیان بامسلمان ازصدراسلام تاکنون بحزقتل عام مسلمانان ثمره ی نداشته
    حسن روزدار IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      5 1
      پاسخ
      نتانیاهو ونیروهایش+اسیران اسرائیل بایدبه دست پرتوان نیروهای مقاومت بایداعدام بشوند
    علی IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
      4 0
      پاسخ
      کاش ما هم کنار برادران مقاومت بودیم

