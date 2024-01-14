اتحادیه اروپا به دنبال انجام ماموریت دریایی در دریای سرخ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جوزپ بورل»، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از انجام اقداماتی برای مأموریت مشترک اروپایی در دریای سرخ خبر داد و گفت: «پیشنهادی برای مأموریت در دریای سرخ به کشورهای اتحادیه اروپا ارسال کردیم.»

مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که پیشنهادی را به کشورهای اتحادیه اروپا ارسال کرده است تا در پی حملات یمنی‌ها به کشتی‌ها عبوری، یک مأموریت دریایی در دریای سرخ ایجاد کنند تا امنیت کشتیرانی تضمین شود.

این ادعای بورل در حالی مطرح می‌شود که یمن اعلام کرده که فقط کشتی‌های به مقصد اسراییل را هدف قرار می‌دهد.

پیشتر در زمان تجاوز و بمباران یمن از سوی ائتلاف آمریکایی-انگلیسی نیز «جوزپ بورل» از طرف کشورهای عضو این اتحادیه بیانیه‌ای صادر کرده بود که در آن به اقدامات واشنگتن و لندن در یمن اشاره نکرد، اما وی در این بیانیه‌ای از یمنی‌ها خواست خویشتنداری کنند و همزمان خاطرنشان کرد که دولت‌ها حق دارند از کشتی‌های خود محافظت کنند.

در این بیانیه آمده بود که اتحادیه اروپا از پذیرش قطعنامه ۲۷۲۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۰ ژانویه که حملات یمن به کشتیرانی دریای سرخ را به شدت محکوم می‌کند، استقبال می‌کند، چون حفظ آزادی کشتیرانی در دریای سرخ برای جریان آزاد تجارت جهانی و امنیت منطقه‌ای حیاتی است.

اتحادیه اروپا از نیروهای یمنی خواست برای جلوگیری از تشدید تنش در دریای سرخ و منطقه، خویشتنداری کنند. در این زمینه، اتحادیه اروپا تعهد همه کشورها را برای احترام به تحریم تسلیحاتی تحت قطعنامه ۲۲۱۶ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل یادآوری می‌کند.

به گفته بورل، «اتحادیه اروپا خواستار مداخله شورای امنیت سازمان ملل متحد است تا حملات یمن که تجارت جهانی را مختل می‌کند و حقوق کشتیرانی و همچنین صلح و امنیت منطقه را تضعیف می‌کند، فوراً متوقف شود.»

رییس دیپلماسی اتحادیه اروپا در پایان گفته بود: اتحادیه اروپا به کمک به ثبات منطقه ادامه خواهد داد.

این در حالی است که «محمد البخیتی»، عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن به المیادین گفته است که یمن توانست که قواعد درگیری جدیدی در دریای سرخ ایجاد کند که ثابت و دائمی خواهد بود و احدی نمی‌تواند آن‌را تغییر دهد.

وی افزود: آمریکا و انگلیس به طور مستقیم وارد جنگ شده‌اند و این لحظه‌ای است که ما انتظارش را می‌کشیدیم.

البخیتی بیان کرد: عملیات‌های ما در عمق رژیم صهیونیستی و دریای سرخ، خسارت‌های زیادی را به آمریکاییها و اسراییلی‌ها وارد کرده است.

عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن بیان کرد: باید که در قبال اقدامات آمریکا و انگلیس به پا خیزیم. پیش از این ما فقط کشتی‌ها مرتبط با رژیم صهیونیستی را هدف قرار می‌دادیم و امروز کشتی‌های انگلیسی و آمریکایی جرأت عبور از دریای سرخ را ندارند.