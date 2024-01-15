عایدات اوقاف در رباط کریم صرف خدمت به مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امید احمدی ظهر دوشنبه در دیدار با سید حسن میر کریمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران که با حضور در محل فرمانداری شهرستان رباط کریم و به همراهی معاونین و رئیس اداره اوقاف رباط کریم برگزار شد با اشاره به پتانسیل و ظرفیت‌های متعدد این شهرستان رباط کریم اظهار کرد: در حال حاضر دیگر کسی اوقاف را به عنوان یک اداره منفعل نمی‌شناسد و اوقاف اعتماد از دست رفته خود را در بین مردم به دست آورده است.

وی افزود: رباط کریم یک شهرستان خاص و ویژه در تمامی عرصه‌ها است و مقبره چندین امام زادگان هم در این شهرستان قرار دارد و مردم تجمعات و برنامه‌های فرهنگی خود را با همکاری اداره اوقاف در این مکان‌های مقدس برگزار می‌کنند.

فرماندار رباط کریم همچنین با اشاره به فعالیت‌های اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیان کرد: این اداره مرجع رجوع مردم بوده و امر وقف یک امر واجب است و عایدات آن هم در راه خدمت به مردم صرف می‌شود.

گفتنی است در این دیدار مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران ضمن تشکر از فرماندار و مسئولین شهرستان که پشتوانه اوقاف بوده و در همه زمینه‌ها کمک می‌کند.