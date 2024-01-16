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۲۶ دی ۱۴۰۲، ۸:۵۵

ملکی تشریح کرد؛

جزییات حریق یک مجتمع مسکونی در محله تهرانسر تهران + فیلم

جزییات حریق یک مجتمع مسکونی در محله تهرانسر تهران + فیلم

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از حریق مجتمع مسکونی در محله تهرانسر تهران خبر داد.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان داشت: حادثه آتش سوزی شب گذشته در یک مجتمع مسکونی در محله تهرانسر بلوار اصلی تهرانسر خیابان بیست و یکم اتفاق افتاد و آتش‌نشانی به همراه خودرو حامل تجهیزات تنفسی و خودروهای پشتیبانی اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش‌نشان‌ها در مدت زمان پنج دقیقه به محل می‌رسند و مشاهده می‌کنند در این مجتمع مسکونی در ۲ بلوک که هر کدام ۷ طبقه است و در هر طبقه چندین واحد وجود دارد و از داخل هم به یکدیگر راه داشتند، آتش سوزی رخ داده است.

ملکی افزود: در طبقه همکف که پارکینگ بود هفت دستگاه خودرو وجود داشت و زمانی که آتش نشان‌ها به محل رسیدند مشاهده کردند که یک دستگاه سمند از قسمت موتور کاملاً شعله‌ور است و به قسمت‌های داخل اتاق هم سرایت کرده و به بخش‌هایی از یک خودرو ۲۰۶ که در مجاورت آن قرار داشت سرایت کرده بود و در حال گسترش و سرایت به سایر خودروها بود.

وی بیان داشت: دود بسیار زیادی طبقات بالا را فرا گرفته بود و حضور افراد و نفس کشیدن برای افراد را سخت کرده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران ادامه داد: آتش نشان‌ها به دو گروه تقسیم شدند که یک گروه مسؤول خاموش کردن آتش و گروه دیگر با دستگاه‌های تنفسی به طبقات بالایی رفتند.

ملکی بیان داشت: آتش نشانان حدود ۱۲ نفر را موفق شدند با احتیاط کامل به سطح پشت‌بام انتقال دهند و بعد از ایمن سازی با احتیاط افراد را به بیرون منتقل کردند.
با انجام عملیات سریع توسط آتش‌نشان‌ها هیچ مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشتیم.

وی افزود: نکته جالب این است که افراد بسیار خوب به صحبت‌های آتش‌نشان ها گوش می‌کردند و تقاضا می‌کنم که شهروندان گرامی در حوادث با آتش‌نشان‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در پایان گفت: تقاضا می‌کنم در زمان حوادث آتش نشانی در ساختمان‌ها اگر افراد در واحدها گرفتار شدند با سامانه ۱۲۵ تماس حاصل کنند و محل حضور خود را بگویند.

کد مطلب 5995817

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