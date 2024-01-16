جزییات حریق یک مجتمع مسکونی در محله تهرانسر تهران + فیلم

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان داشت: حادثه آتش سوزی شب گذشته در یک مجتمع مسکونی در محله تهرانسر بلوار اصلی تهرانسر خیابان بیست و یکم اتفاق افتاد و آتشنشانی به همراه خودرو حامل تجهیزات تنفسی و خودروهای پشتیبانی اعزام شدند.
وی ادامه داد: آتشنشانها در مدت زمان پنج دقیقه به محل میرسند و مشاهده میکنند در این مجتمع مسکونی در ۲ بلوک که هر کدام ۷ طبقه است و در هر طبقه چندین واحد وجود دارد و از داخل هم به یکدیگر راه داشتند، آتش سوزی رخ داده است.
ملکی افزود: در طبقه همکف که پارکینگ بود هفت دستگاه خودرو وجود داشت و زمانی که آتش نشانها به محل رسیدند مشاهده کردند که یک دستگاه سمند از قسمت موتور کاملاً شعلهور است و به قسمتهای داخل اتاق هم سرایت کرده و به بخشهایی از یک خودرو ۲۰۶ که در مجاورت آن قرار داشت سرایت کرده بود و در حال گسترش و سرایت به سایر خودروها بود.
وی بیان داشت: دود بسیار زیادی طبقات بالا را فرا گرفته بود و حضور افراد و نفس کشیدن برای افراد را سخت کرده بود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران ادامه داد: آتش نشانها به دو گروه تقسیم شدند که یک گروه مسؤول خاموش کردن آتش و گروه دیگر با دستگاههای تنفسی به طبقات بالایی رفتند.
ملکی بیان داشت: آتش نشانان حدود ۱۲ نفر را موفق شدند با احتیاط کامل به سطح پشتبام انتقال دهند و بعد از ایمن سازی با احتیاط افراد را به بیرون منتقل کردند.
با انجام عملیات سریع توسط آتشنشانها هیچ مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشتیم.
وی افزود: نکته جالب این است که افراد بسیار خوب به صحبتهای آتشنشان ها گوش میکردند و تقاضا میکنم که شهروندان گرامی در حوادث با آتشنشانها همکاری لازم را داشته باشند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در پایان گفت: تقاضا میکنم در زمان حوادث آتش نشانی در ساختمانها اگر افراد در واحدها گرفتار شدند با سامانه ۱۲۵ تماس حاصل کنند و محل حضور خود را بگویند.
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