به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا کریمیان با اعلام خبر افزود: نتایج نهایی رشته‌ تحصیلی نیمه متمرکز کارشناسی ناپیوسته فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۲ در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

وی با اشاره به اینکه ضرورت داشت معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت کدرشته‌محل‌های ۱۱۶۱ تا ۱۲۰۴ مربوط به کد رشته امتحانی ۱۱۴ در زمان مقرر برای انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش به مؤسسات ذی‌ربط مراجعه می کردند، گفت: اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته نیمه‌متمرکز مذکور از میان این دسته از داوطلبان، هم اکنون در سایت سازمان سنجش اعلام شده است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور درباره ادامه روند مراحل ثبت نام گفت: پذیرفته‌شدگان، لازم است برای اطلاع از زمان و نحوه ثبت‌نام از تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال جاری به پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی مؤسسه محل قبولی مراجعه کرده و مطابق برنامه زمانی اعلام شده نسبت به ثبت‌نام خود به صورت قطعی اقدام کنند.

کریمیان تاکید کرد: عدم اقدام به‌موقع پذیرفته‌شدگان برای ثبت‌نام، به منزله انصراف قطعی از تحصیل آنان در رشته قبولی تلقی خواهد شد.