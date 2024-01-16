اجرای ۲۹ پروژه بازآفرینی شهری در سنندج

جهانگیر الیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بالغ بر یک‌هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب ۳۵ پروژه بازآفرینی شهری شامل ۲۹ پروژه اجرایی و ۶ پروژه مطالعاتی در شهر سنندج تعریف شده است.

وی بیان کرد: این اداره‌کل با کار کارشناسی و مطالعاتی فراگیر نسبت به شناسایی کمبودهای محلات کم برخوردار در حاشیه شهرهای استان و یا نواحی منفصل و بافت‌های ناکارآمد اقدام کرده و با انعکاس این موارد به مدیران در وزارت راه و شهرسازی در راستای دریافت اعتبار و رفع و کاهش این کمبودها اقدامات متنوعی را انجام داده و در حال انجام دارد.

الیاسی اضافه کرد: از مجموع ۲۹ پروژه باز آفرینی در سنندج ۲۵ پروژه به بهره‌برداری رسیده و تحویل دستگاه بهره‌بردار داده شده است.

وی گفت: برای اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های باز آفرینی در سنندج بیش از یک‌هزار میلیارد ریال قرارداد بسته شده و اتمام پروژه‌های در حال اجرا نیز در سنندج ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.