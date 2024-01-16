به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت ملی صنایع مس ایران با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رییس دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر امیر خرمی شاد مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران برگزار شد.

طهرانچی در این مراسم با تأکید بر اینکه باید فناوری استخراج معادن و تبدیل آن به محصول را یاد بگیریم، گفت: نظام آموزش فناوری را باید در نظر بگیریم، نمی شود به ذخایر ملی مردم نزدیک شد، مگر اینکه از سرمایه دانش افزایی این مردم برای به کارگیری بهتر آن استفاده کرد. دانشگاه آزاد اسلامی با تمام توان آماده همکاری با صنایع مختلف کشور است.

وی با بیان اینکه صنعت مس هر روز جدیدتر و پیچیده‌تر می‌شود، اظهار کرد: باید دانشگاه و صنعت به گونه‌ای با هم تعامل کنند و فضای عرصه و پایه را شکل بدهند که جوانان از دوران مدرسه بدانند می‌توانند در این صنعت سرمایه گذاری عمری کنند تا در آینده تأثیرگذار باشند. آینده اقتصاد دنیا، مس و محصولات مس پایه است. قرار است این تکنولوژی ها را جوانانی که درست تربیت شده‌اند، بسازند و نوآوری کنند.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: جوان ایرانی باید بداند که نباید تنها به فکر استخراج و فروش مس در بازارهای جهانی اکتفا کند، بلکه باید آن را تبدیل به محصول و فناوری کند.

طهرانچی با اشاره به پایان نامه ها و رساله های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: در این خصوص باید یک کمیته علمی در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری مس تشکیل شود. در دانشگاه آزاد اسلامی سامانه ای به هم پیوسته ای وجود دارد که ۱۰۰ هزار پایان نامه و رساله دکتری انجام می‌شود.

وی افزود: امیدواریم برنامه علمی اکتشاف، استخراج وفناوری شکل بگیرد و هر چالشی که در ذیل مباحث بالادستی، پایین دستی، علوم انسانی، علوم اجتماعی و مهندسی احصا می شود، در قالب یک برنامه قابل انجام است. در واقع ما پلی بین دانشجو و استاد با صنایع مختلف کشور هستیم.

رییس دانشگاه آزاد با اشاره به آمادگی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی برای همکاری با حوزه صنعت و انرژی کشور، گفت: زبان صنعت، زبان اقتصاد، پاسخگویی اقتصادی، پروژه محور و چارچوب مدار است. دانشگاه آزاد اسلامی و به ویژه معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری در این زمینه فعالیت می کند و ما کاملاً متعهد به فضای عملیاتی هستیم.

وی گفت: نمی خواهیم برای دانشگاه سابقه بسازیم، بلکه می خواهیم دانشگاه را بسازیم. می خواهیم دانشگاهی داشته باشیم که در خدمت مردم، جامعه و کشور باشد. امیدوارم برای مردم خوب این سرزمین که لایق بهترین ها هستند، کار و تلاش کنیم.

دکتر امیر خرمی شاد مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در ادامه این مراسم با بیان اینکه این شرکت مقید به استفاده از تمام ظرفیت های تحقیقاتی و علمی کشور است، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به ظرفیت های بسیار زیادی که دارد، یکی از اولویت‌های همکاری با شرکت ملی صنایع مس ایران است.

وی ادامه داد: شرکت ملی صنایع مس ایران یکی از شرکت های بزرگ کشور و دومین یا سومین شرکت بورس اوراق بهادار تهران است. گستردگی خیلی بالایی دارد و ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این شرکت سهامدار هستند. ۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر نیز مستقیم با این شرکت در ارتباط هستند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان اینکه استفاده از توانمندی های علمی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی یکی از موضوعاتی است که در این تفاهم نامه قید شده است، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم به سمت آموزش های مهارت محور پیش برویم و از توانمندی های دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه های مختلف از جمله فنی مهندسی، بهداشت، مراقبت های پزشکی و علوم اجتماعی بهره ببریم.

خرمی شاد خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که اصرار داریم در این همکاری به آن پرداخته شود، حمایت از پایان نامه ها، مقالات و رساله های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای نیازهای شرکت ملی صنایع مس ایران است.

وی گفت: ما نیازمندی‌هایمان را به دانشگاه اعلام می کنیم و دانشگاه براساس نیاز شرکت ملی مس رساله ها و پایان نامه ها را در دانشگاه تعریف می کند تا از این ظرفیت عظیم و بزرگ در کشور استفاده کنیم. پایان‌نامه‌ها، رساله ها و مقالات تقاضا محور و همچنین نزدیکی صنعت و دانشگاه از دغدغه های مقام معظم رهبری است. همچنین به دنبال حضور اساتید در شرکت برای فرصت های مطالعاتی هستیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با تأکید بر اینکه امروزه انرژی‌های پاک و دستیابی به کربن صفر مسیری است که انتخاب نیست، بلکه یک الزام است، خاطرنشان کرد: یکی از کلیدی ترین بخشها در این مبحث فلزات و آلیاژهایی است که دراین حوزه استفاده می شود. مثل مس و آلیاژهای مس که در انتقال و ذخیره انرژی بسیار تأثیرگذار هستند. امیدوارم این تفاهم نامه این مسیر را بیش از پیش روشن و شفاف کند.