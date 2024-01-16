به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، کبری رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی به تشریح وضعیت جوی و آب و هوای امروز سهشنبه ۲۶ دی ماه پرداخت و گفت: امروز بارشها در استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی به صورت پراکنده ادامه دارد.
کارشناس سازمان هواشناسی اظهار کرد: از اواخر وقت چهارشنبه و طی روز پنجشنبه در استانهای ساحلی دریای خزر کاهش دما و بارش باران آغاز میشود که در ارتفاعات بارشها به شکل برف و همراه با وزش باد شدید خواهد بود.
رفیعی گفت: روز جمعه استانهای برای واقع در جنوب شرق کشور بارشهای پراکنده انتظار میرود و روز شنبه در بیشتر مناطق کشور جو آرام خواهد بود.
وی افزود: با توجه به اینکه روز پنجشنبه در استانهای ساحلی دریای خزر وزش باد و بارش باران خواهیم داشت، آبهای دریای خزر از امروز و تا پایان هفته هم آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم است که مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان افزایش ارتفاع موج خواهند داشت.
رفیعی آسمان امروز تهران را صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد شدید پیشبینی کرد و گفت: بیشینه دمای امروز پایتخت ۱۵ درجه بالای صفر خواهد شد. کمینه دمای تهران امروز به ۵ درجه بالای صفر رسید که نسبت به دیروز ۴ درجه کاهش یافت و پیشبینی میشود فردا هم به ۵ درجه بالای صفر برسد.
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