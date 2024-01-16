ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهسواری پیش از ظهر سه‌شنبه در جلسه ترویج ایثار و شهادت که در فرمانداری بیجار برگزار شد اظهار کرد: شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عالی‌ترین مرجع فرهنگی در کشور است و از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی افزود: اهمیت این شورا از این برای است که رئیس این شورا استانداران و در شهرستان‌ها فرمانداران هستند و مصوبات این جلسه در حکم مصوبات شورای تأمین قرار دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان کردستان از اختصاص یک درصدی بودجه ادارات در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت خبر داد و اعلام کرد: در دو سال اخیر در مجلس اتفاق خوبی رقم خورد و آن هم صرف شدن اعتبارات یک درصد دستگاه‌های اجرایی در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت است.

شهسواری ادامه داد: این اقدام نشان از اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد چرا که تارک این کشور بر ترویج این دو فرهنگ ارزشمند قرار دارد.

وی به اهمیت حضور مدیران در این شورا اشاره کرد و گفت: مسؤولان ادارات که عضو این شورا هستند باید شخصاً در جلسات حضور داشته باشند چرا که جایگاه این جلسه در حوزه فرهنگ مهم و ارزشمند است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان کردستان اضافه کرد: ما باید تلاش بیشتری در اثر گذاری فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه داشته باشیم و همانطور که نگاه رهبر معظم انقلاب در تمامی حوزه‌ها رو به افق است متأسفانه آن طور که باید ما در این راه تلاش نکرده‌ایم و باید در این مسیر قدم برداریم.

وی به نقش مهم دستگاه‌های اجرایی در این مسیر اشاره کرد و ابراز داشت: نهادهای انقلابی و دستگاه‌های اجرایی باید در راستای ترویج این فرهنگ در جامعه تلاش کنند و خانواده شهدا و ایثار گران نیز در این مهم نقش بزرگی دارند.

شهسواری اعلام کرد: خانواده شهدا و ایثار گران همواره در ترویج این فرهنگ مهم پیشرو هستند و علاوه بر این ما نیز وظیفه داریم در این راه قرار برداریم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان کردستان اضافه کرد: سردار سلیمانی وقف ایثار بود و همواره در این راه قدم بر می‌داشت و خود را وقف مردم کرده بود و در این راه نیز به شهادت رسید.

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری فرهنگی امری مهم است عنوان کرد: برگزاری یادواره‌های شهدا به صورت سنتی خود دیگر اثرگذار نیست و باید در این راه تلاش کنیم.

لزوم آشنایی جوانان با فرهنگ ایثار و شهادت

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان کردستان اضافه کرد: بعد از وقایع اخیر باید هوشیار تر باشیم و جوانان را با فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه آشنا کنیم و رویدادهای پر محتوا برگزار کنیم تا این فرهنگ مقدس در اذهان ماندگار شود.

شهسواری همچنین به مصوبه مجلس در خصوص صرف یک درصدی اعتبارات دستگاه‌های اجرای در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به مصوبه مجلس ادارات باید در راستای صرف این یک درصد تلاش کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان کردستان خاطر نشان کرد: در برنامه سه ساله‌ای مصوب شده مزار شهدا مرمت و بازسازی شود و در برق رسانی به گلزار شهدا و دسترسی‌های آسان مردم به این گلزارها باید تلاش کرد.

شهسواری یادآور شد: لازم است شهرداری و شوراهای شهر در راستای رفع مشکلاتی که در گلزار شهدا وجود دارد تلاش کند.