مهری نقوی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص دومین جشنواره ملی ترویج نجوم ادیب اظهار کرد: این جشنواره به صورت دو سالانه برگزار می‌شود که نخستین دوره آن سال ۱۴۰۰ برگزار شد و امسال شاهد برگزاری دومین دوره آن خواهیم بود.

وی افزود: محورهای این جشنواره مقاله علمی و عکاسی نجومی است و با هدف ترویج علم نجوم و رشد تفکر علمی در بین اقشار مختلف مردم به ویژه نوجوانان و جوانان در سطح کشور برگزار می‌شود.

مدیر مرکز نجوم ادیب گفت: بخش مقاله‌های علمی در هفت محور و بخش عکاسی نجومی در سه محور موضوعی در دو زمینه عکس و تایم لپس برگزار خواهد شد.

نقوی خاطرنشان کرد: محورهای مقاله‌های علمی شامل نجوم رصدی و ابزار نجومی، عکاسی و آلودگی نوری منظومه شمسی و سیارات فراخورشیدی، علوم و فناوری فضایی، اختر فیزیک و کیهان شناسی، تاریخ نجوم و سایر علوم است.

وی اظهار داشت: محورهای رقابت در بخش عکاسی نجومی نیز شامل آسمان شب (کهکشان، صورت‌های فلکی و..)، عمق آسمان (اجرام اعماق آسمان)، منظومه شمسی (خورشید، ماه، سیارات و…) است.

وی ادامه داد: در این جشنواره سه برنامه جانبی دیگر تحت عناوین رویداد هنر و آسمان، جایزه بزرگ کیاست پور و کارگاه‌های مقاله نویسی و عکاسی نجومی برگزار می‌شود.

مدیر مرکز نجوم ادیب با بیان اینکه مهلت ارسال آثار تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ است، گفت: اختتامیه رویداد اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

به گفته نقوی، شرکت کنندگان می‌توانند آثار خود را به سایت www.nojoum.esfahanfarhang.ir ارسال کنند.