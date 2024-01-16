به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب ظهر سه شنبه در بازدید مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور ایثارگران از بندر بوشهر اظهار کرد: این استان با ۱۱ بندر تجاری بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تخلیه و بارگیری کشور را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: استان بوشهر با ۹۶۷ کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس و برخورداری از جایگاهی ارزنده در حوزه تجارت دریایی در تحقق توسعه دریا محور بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب رسالتی مهم و خطیر را عهده دار شده است.

شکیبی نسب افزود: در این راستا و با هدف توسعه ظرفیت بنادر استان پروژه‌های متعددی در دست احداث است که بهره برداری از آنها وضعیت بنادر استان را دستخوش تحول و رونقی دوچندان می‌کند.

وی اضافه کرد: یکی از طرح‌های شاخص در دست اجرا توسعه موج شکن بندر کنگان است که افتتاح آن ظرفیت حوضچه این بندر را حدود ۶ برابر افزایش می‌دهد.

شکیبی نسب یادآور شد: بوشهر همچنین از استان‌های پیشتاز در انجام عملیات‌های جست و جو و نجات دریایی است به نحوی که از سال گذشته تاکنون ۳۴۰ نفر از دریانوردان مواجهه با شرایط اضطرار، در آب‌های این استان از خطر غرق نجات پیدا کردند.

وی اظهار کرد: در یکی از شاخص ترین عملیات‌های جست و جو و نجات دریایی در چند سال اخیر، در اسفند سال ۱۴۰۰، ۲۸ سرنشین کشتی اماراتی در اوج تلاطم دریا و وجود موج‌هایی به ارتفاع سه متر توسط تیم جست و جو و نجات اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نجات یافتند.

شکیبی نسب یادآور شد: اکنون ۶ پایگاه جست و جو و نجات دریایی به صورت شبانه روزی آماده امدادرسانی دریایی به دریانوردان و گردشگران بنادر استان بوشهر هستند.